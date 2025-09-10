38 perce
Így küzd az életéért a brutálisan megkínzott tündéri kutyus, Rozi (+ galéria, videó)
Szeptember 2-án a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület gondozásába került az a kutya, akiről napok óta harsog az országos sajtó. Rozi, a megkínzott eb, hivatalosan elkobzás útján került az állatvédők telephelyére, miután a hatóságok léptek az állatkínzás ügyében.
Az eljárás miatt teljes hírzárlat volt, miközben az ország közvéleményét felháborította az ügy. Rozi testét ugyanis az aszfalton vonszolták végig, 95 kilométer per órás sebességgel. Az állatkínzás következménye: súlyos égési sérülések, lehorzsolt hús, elkopott csont, fájdalom és félelem.
A bíróság mégis talált magyarázatot. Mindig van kifogás, mindig akad paragrafus. A végeredmény: egy összeg, egy csekk. 425 ezer forint. Ennyit ért egy ártatlan állat élete, szenvedése, rettegése. Egy kutya, aki bízott, aki szeretett, aki hitt az emberben – és cserébe majdnem belehalt. A társadalom felhördült: lehet-e ennyire olcsón megúszni egy ilyen bűnt?
A Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület azonban nem a felháborodásban ragadt le, hanem minden energiáját Rozi megmentésére fordítja. Az állatorvosi költségeket a „Közös ügyünk az állatvédelem” Alapítvány vállalta át, így az állatvédők kizárólag a kutya rehabilitációjára koncentrálhatnak. Rozi jelenleg különleges körülmények között lábadozik: saját kennelt kapott, amit naponta fertőtlenítenek és tiszta, vasalt lepedőkkel bélelnek ki. Ideje nagy részét steril szobában tölti, ahol nyugodt körülmények között pihenhet, de állapota engedi, hogy időnként kimehessen levegőzni és mozogni.
Állatkínzás: Rozi felépüléséért egy ország szorít
Égési sérülései miatt naponta többször cserélik kötéseit, kizárólag steril körülmények között. A speciális kötszerek nem tapadnak a sebeihez, segítik a gyógyulást és csökkentik a fertőzésveszélyt. A fájdalomcsillapítók, antibiotikumok és gyulladáscsökkentők folyamatosan biztosítják, hogy Rozi elviselje a hosszú gyógyulási folyamatot. Az első napok kritikusak voltak, de mostanra látszik a javulás: a sebekben megindult az új szövetek képződése, a regeneráció folyamata elindult.
Rozi állapota napról napra biztatóbb. Már önállóan eszik és iszik, a kezeléseket türelmesen viseli, és elkezdett magától mozogni is. Hőmérséklete stabil, a sérült bőrfelületeken folyamatos a hámosodás. Az állatorvosok szerint hosszú, akár több hónapos rehabilitáció vár rá, de minden apró lépés újabb győzelem a túlélés felé.
A kutya jelenleg még nem örökbefogadható, és az állatvédők határozottan kijelentették: soha nem kerül vissza korábbi gazdájához. Amikor eljön az idő, rendkívül körültekintően választják majd ki számára az új otthont. A közvélemény érdeklődése óriási, de az egyesület kéri: a támogató szeretet és a türelem most a legfontosabb. Rozi nyugalma és biztonsága mindennél előbbre való.
Állatkínzás túlélője: így ápolják a halálból visszahozott Rozit
Rozi története sokkoló tükör az egész társadalom számára. Egyetlen kutya szenvedése mutatja meg, mennyire hiányosak a törvények, mennyire gyenge az állatvédelem Magyarországon. Amíg a jog tárgyként kezeli az állatokat, mindig lesz újabb Rozi. Mindig lesz valaki, aki meg meri tenni, mert tudja: a legrosszabb, ami vele történhet, hogy kifizet egy összeget.
De van, aki nem hallgat. Az állatvédők, a támogatók és mindazok, akik még hisznek a szeretetben, a hűségben és az élet tiszteletében, nem engedik, hogy Rozi szenvedése hiábavaló legyen. Egy kutya nem tárgy, nem eszköz, hanem érző lény. És ha ezt nem védi meg az ember, akkor valóban méltó arra a szégyenre, hogy újabb áldozatok szülessenek.
