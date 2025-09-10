Így küzd az életéért a brutálisan megkínzott tündéri kutyus, Rozi (+ galéria, videó)

Az eljárás miatt teljes hírzárlat volt, miközben az ország közvéleményét felháborította az ügy. Rozi testét ugyanis az aszfalton vonszolták végig, 95 kilométer per órás sebességgel. Az állatkínzás következménye: súlyos égési sérülések, lehorzsolt hús, elkopott csont, fájdalom és félelem.

Állatkínzás poklából a gyógyulás útjára – Rozi küzdelme mindenkit megrendít

Forrás: Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület/Facebook

A bíróság mégis talált magyarázatot. Mindig van kifogás, mindig akad paragrafus. A végeredmény: egy összeg, egy csekk. 425 ezer forint. Ennyit ért egy ártatlan állat élete, szenvedése, rettegése. Egy kutya, aki bízott, aki szeretett, aki hitt az emberben – és cserébe majdnem belehalt. A társadalom felhördült: lehet-e ennyire olcsón megúszni egy ilyen bűnt?

A Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület azonban nem a felháborodásban ragadt le, hanem minden energiáját Rozi megmentésére fordítja. Az állatorvosi költségeket a „Közös ügyünk az állatvédelem” Alapítvány vállalta át, így az állatvédők kizárólag a kutya rehabilitációjára koncentrálhatnak. Rozi jelenleg különleges körülmények között lábadozik: saját kennelt kapott, amit naponta fertőtlenítenek és tiszta, vasalt lepedőkkel bélelnek ki. Ideje nagy részét steril szobában tölti, ahol nyugodt körülmények között pihenhet, de állapota engedi, hogy időnként kimehessen levegőzni és mozogni.

Állatkínzás: Rozi felépüléséért egy ország szorít

Égési sérülései miatt naponta többször cserélik kötéseit, kizárólag steril körülmények között. A speciális kötszerek nem tapadnak a sebeihez, segítik a gyógyulást és csökkentik a fertőzésveszélyt. A fájdalomcsillapítók, antibiotikumok és gyulladáscsökkentők folyamatosan biztosítják, hogy Rozi elviselje a hosszú gyógyulási folyamatot. Az első napok kritikusak voltak, de mostanra látszik a javulás: a sebekben megindult az új szövetek képződése, a regeneráció folyamata elindult.

Rozi állapota napról napra biztatóbb. Már önállóan eszik és iszik, a kezeléseket türelmesen viseli, és elkezdett magától mozogni is. Hőmérséklete stabil, a sérült bőrfelületeken folyamatos a hámosodás. Az állatorvosok szerint hosszú, akár több hónapos rehabilitáció vár rá, de minden apró lépés újabb győzelem a túlélés felé.