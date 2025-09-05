szeptember 5., péntek

Állatkínzás

2 órája

Sokkoló ítélet: pénzbírsággal megúszta a kutyáját autója után láncoló férfi

Óriási felháborodást váltott ki, hogy mindössze pénzbüntetést szabott ki a bíróság arra a tiszaalpári férfira, aki közel száz kilométer per órás sebességgel húzta maga után kutyáját egy láncon. A történtek gyorsított eljárásban kerültek a Kecskeméti Járásbíróság elé, ahol V. István végül állatkínzás vétségében bűnösnek bizonyult, ám mindössze 425 ezer forintos pénzbírságot kapott.

Titzl Vivien

A férfi azzal védekezett, hogy még előző este kötötte autójához a kétéves ebet, majd elfelejtette eloldani, amikor másnap reggel elindult Tiszaalpárról Kiskunfélegyházára. Csak akkor állt meg, amikor egy másik autós figyelmeztette, hogy az állatot a földön vonszolja maga után. Bár a kutya életben maradt, súlyos égési sérüléseket és sebeket szenvedett, amelyek azonnali állatorvosi ellátást igényeltek volna. A vádlott azonban nem vitte orvoshoz, és még csak nem is hívott ki állatorvost, ezzel önmagában is megvalósítva az állatkínzás bűntettét.

Forrás: Szurkolók az Állatokért Alapítvány/Facebook

Állatkínzás a közúton: 95 km/órával húzta autója után kutyáját a tiszaalpári férfi

A helyszíni szemle során a kirendelt szakértő megállapította, hogy a férfi többi állata – három kutya, macskák és szarvasmarhák – jó állapotban van, szelíden viselkednek, így más bántalmazás jeleit nem tapasztalták. Az ügyészség elfogadta a férfi magyarázatát, miszerint véletlenül húzta magával a kutyát, azonban az ellátás elmulasztása miatt vádat emelt. A vádhatóság felfüggesztett börtönbüntetést kért, ám a bíróság végül pénzbüntetéssel zárta az ügyet, indoklásában kiemelve, hogy az elkövető idős, nyugdíjas ember, aki nem szándékosan okozott sérülést, ugyanakkor felelőssége egyértelmű az állat kezelésének elmulasztásáért.

Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosbítást kért. A döntés óriási felháborodást váltott ki az állatvédők körében. A Szurkolók az Állatokért Alapítvány közleményben reagált, amelyben leszögezte: az állatvédelem ezen a napon megbukott, hiszen a bírság nincs arányban a tett súlyosságával. „Az állatok jogait ma sárba tiporták. Ha nincs, aki alkalmazza a törvényeket, olyan, mintha nem is léteznének” – fogalmaztak.

Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos szintén megszólalt az ügyben, hangsúlyozva: emberileg őt is felháborította a döntés, és bízik abban, hogy másodfokon méltó büntetés születik.

 

 

