Sokkoló ítélet: pénzbírsággal megúszta a kutyáját autója után láncoló férfi

A férfi azzal védekezett, hogy még előző este kötötte autójához a kétéves ebet, majd elfelejtette eloldani, amikor másnap reggel elindult Tiszaalpárról Kiskunfélegyházára. Csak akkor állt meg, amikor egy másik autós figyelmeztette, hogy az állatot a földön vonszolja maga után. Bár a kutya életben maradt, súlyos égési sérüléseket és sebeket szenvedett, amelyek azonnali állatorvosi ellátást igényeltek volna. A vádlott azonban nem vitte orvoshoz, és még csak nem is hívott ki állatorvost, ezzel önmagában is megvalósítva az állatkínzás bűntettét.

Állatkínzás sokkolta az országot: pénzbüntetéssel megúszta a kutyáját láncon húzó férfi

Forrás: Szurkolók az Állatokért Alapítvány/Facebook

A helyszíni szemle során a kirendelt szakértő megállapította, hogy a férfi többi állata – három kutya, macskák és szarvasmarhák – jó állapotban van, szelíden viselkednek, így más bántalmazás jeleit nem tapasztalták. Az ügyészség elfogadta a férfi magyarázatát, miszerint véletlenül húzta magával a kutyát, azonban az ellátás elmulasztása miatt vádat emelt. A vádhatóság felfüggesztett börtönbüntetést kért, ám a bíróság végül pénzbüntetéssel zárta az ügyet, indoklásában kiemelve, hogy az elkövető idős, nyugdíjas ember, aki nem szándékosan okozott sérülést, ugyanakkor felelőssége egyértelmű az állat kezelésének elmulasztásáért.