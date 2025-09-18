Kutyás piknik és vásár az állatvédelem jegyében

Szeptember 20-án 12 órakor kezdődik a csopaki Balatoni Élményparkban a Kutyás piknik és vásár. A belépés ingyenes, de lehet vásárolni támogató jegyeket. A befolyt összegből a DOGkoló Állatjóléti Egyesület ivartalanítási programot indít, melynek keretében a Vackoló, a Frakk és az Alex Állatvédő Egyesületek, valamint rászorultsági alapon magánszemélyek kutyáinak az ivartalanítását finanszírozzák.

Második alkalommal szervezik meg az állatvédelem jegyében a Kutyás piknik és vásárt

Fotó: Depositphotos

Egy nap az állatvédelem jegyében

Egész nap részt vehetnek a gyerekek és felnőttek a Kutyákkal a Gyermekekért Alapítvány kézműves foglalatoskodásain; a DOGkoló Állatjóléti Egyesület garázsvásárán, ahol le lehet adni a kinőtt, nem használt, tiszta kutyás felszereléseket és helyette újat elvinni; mini feladatokon, ahol értékes ajándékokat lehet nyerni és kutya-gazdi fotózáson. A DOGkoló Állatjóléti Egyesületnél mancslenyomatokat ad ajándékba.

További meghirdetett programok: