Kutyás piknik és vásár az állatvédelem jegyében

A DOGkoló Állatjóléti Egyesület, a Dog Garden Home & Mini és a Balatoni Élménypark Csopak szervezésében kutyás pikniket szervez és az itt befolyt összegből ivartalanítási kampányt támogatnak.

Szilas Lilla

Szeptember 20-án 12 órakor kezdődik a csopaki Balatoni Élményparkban a Kutyás piknik és vásár. A belépés ingyenes, de lehet vásárolni támogató jegyeket. A befolyt összegből a DOGkoló Állatjóléti Egyesület ivartalanítási programot indít, melynek keretében a Vackoló, a Frakk és az Alex Állatvédő Egyesületek, valamint rászorultsági alapon magánszemélyek kutyáinak az ivartalanítását finanszírozzák.

Második alkalommal szervezik meg az állatvédelem jegyében a Kutyás piknik és vásárt
Fotó: Depositphotos

Egy nap az állatvédelem jegyében

Egész nap részt vehetnek a gyerekek és felnőttek a Kutyákkal a Gyermekekért Alapítvány kézműves foglalatoskodásain; a DOGkoló Állatjóléti Egyesület garázsvásárán, ahol le lehet adni a kinőtt, nem használt, tiszta kutyás felszereléseket és helyette újat elvinni; mini feladatokon, ahol értékes ajándékokat lehet nyerni és kutya-gazdi fotózáson. A DOGkoló Állatjóléti Egyesületnél mancslenyomatokat ad ajándékba. 

További meghirdetett programok: 

  • 12:00 Kapunyitás, regisztráció a versenyekre
  • 12:00 - 13:00 Kincskeresés
  • 12:45 - 13:15 Keverék kutyák szépségversenye
  • 13:30 - 14:00 Ügyességi verseny
  • 14:15 - 15:00 Trükkiskola Suzyval 
  • 15:15 - 15:45 Trükk verseny
  • 16:00 - 16:30 Nagy kutyás kvíz
  • 16:45 Eredményhirdetés
  • 17:00 Tombola

 

