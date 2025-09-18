1 órája
Kutyás piknik és vásár az állatvédelem jegyében
A DOGkoló Állatjóléti Egyesület, a Dog Garden Home & Mini és a Balatoni Élménypark Csopak szervezésében kutyás pikniket szervez és az itt befolyt összegből ivartalanítási kampányt támogatnak.
Szeptember 20-án 12 órakor kezdődik a csopaki Balatoni Élményparkban a Kutyás piknik és vásár. A belépés ingyenes, de lehet vásárolni támogató jegyeket. A befolyt összegből a DOGkoló Állatjóléti Egyesület ivartalanítási programot indít, melynek keretében a Vackoló, a Frakk és az Alex Állatvédő Egyesületek, valamint rászorultsági alapon magánszemélyek kutyáinak az ivartalanítását finanszírozzák.
Egy nap az állatvédelem jegyében
Egész nap részt vehetnek a gyerekek és felnőttek a Kutyákkal a Gyermekekért Alapítvány kézműves foglalatoskodásain; a DOGkoló Állatjóléti Egyesület garázsvásárán, ahol le lehet adni a kinőtt, nem használt, tiszta kutyás felszereléseket és helyette újat elvinni; mini feladatokon, ahol értékes ajándékokat lehet nyerni és kutya-gazdi fotózáson. A DOGkoló Állatjóléti Egyesületnél mancslenyomatokat ad ajándékba.
További meghirdetett programok:
- 12:00 Kapunyitás, regisztráció a versenyekre
- 12:00 - 13:00 Kincskeresés
- 12:45 - 13:15 Keverék kutyák szépségversenye
- 13:30 - 14:00 Ügyességi verseny
- 14:15 - 15:00 Trükkiskola Suzyval
- 15:15 - 15:45 Trükk verseny
- 16:00 - 16:30 Nagy kutyás kvíz
- 16:45 Eredményhirdetés
- 17:00 Tombola