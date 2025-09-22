2 órája
Csopaki kutyás piknik: jótékonysággal az állatvédelemért (galéria)
Szombaton a Balatoni Élményparkban kis és nagy kutyák és állatbarátok gyűltek össze, hogy támogassák az állatvédelmet.
A DOGkoló Állatjóléti Egyesület, a Dog Garden Home & Mini kutyás pikniket szervezett, a befolyt összegből az állatvédelem jegyében ivartalanítási programot indítanak, melynek keretében a Vackoló, a Frakk és az Alex Állatvédő Egyesületek, valamint rászorultsági alapon magánszemélyek kutyáinak az ivartalanítását finanszírozzák.
Az állatvédelem jegyében gyűltek össze a kutyások
A csopaki rendezvényen felnőttek és gyerekek egyaránt megtalálhatták a nekik tetsző programot. Kicsi és nagy kutyák ismerkedtek egymással, játszottak, kergetőztek a fűben. A környéken élő kutyás gazdik megismerhették egymást, megoszthatták egymással tapasztalataikat.
A kedvencek szépségversenyen, ügyességi és trükk versenyen is megmérettethették magukat, míg a gazdik a nagy kutyás kvízen bizonyíthatták be tudásukat a négylábúakkal kapcsolatban.
