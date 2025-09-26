A rossz alvás ölhet – Te is veszélyben vagy?

Az alvási szorongás 2025-ben kritikus egészségügyi kihívássá vált, amelyet a növekvő digitális függőség, a gazdasági bizonytalanság és a világjárvány idején tapasztalt alvászavarok elhúzódó hatásai táplálnak – közölte a Magyar Alvás Szövetség. Az alvásminőséggel vagy az elalvási képtelenséggel kapcsolatos túlzott aggodalomként definiált alvási szorongás világszerte milliókat érint, hozzájárulva az alváshiány okozta válsághoz. Eláruljuk a jó alvás titkát!

Alvás nélkül meggyengül az egészségünk: fontos a jó minőségű pihenés

Illusztráció: Medve Zoltán

Az Amerikai Alvásgyógyászati Akadémia szerint az alvási szorongás egyre gyakoribb, különösen a fiatalabb generációk körében, akik fokozott stresszt tapasztalnak a közösségi média, a karrier instabilitása és a nonstop online jelenlét miatt. A Sleep Medicine Reviews című folyóiratban megjelent friss tanulmány szerint a Z generációs felnőttek közel 40%-a számol be legalább hetente háromszor alvással összefüggő szorongásról, ami jelentős növekedés az előző évekhez képest.

Az alvás minősége az egészséges élet egyik legfontosabb pillére. Mégis, a modern világban egyre többen küzdenek álmatlansággal, felszínes vagy megszakított alvással. Magyarországon a lakosság jelentős része érintett: a stressz, a túlzott képernyőhasználat, a rendszertelen életmód és a helytelen táplálkozás mind hozzájárul ahhoz, hogy reggel fáradtabban ébredjünk, mint ahogy este lefeküdtünk.

A legújabb kutatások és ősi hagyományok egyaránt azt mutatják, hogy a gyógyszerek helyett természetes módszerekkel is visszanyerhetjük a mély és pihentető alvást. Ehhez azonban holisztikus szemléletre van szükség: a helyes szokások, a megfelelő környezet, a gyógynövények és a relaxáció kombinációja hozhat tartós eredményt.

Alváshigiénia – a nyugodt éjszakák alapja

Az alváshigiénia nem más, mint olyan szokások rendszere, amelyek elősegítik az egészséges alvást. Legfontosabb eleme a rendszeresség: ha mindennap ugyanabban az időben fekszünk le és kelünk fel – hétvégén is –, testünk belső órája kiegyensúlyozottabbá válik.

Kerülendő a lefekvés előtti túlzott képernyőhasználat. A telefonok és laptopok kék fénye gátolja a melatonin termelődését, amely hormon természetes módon készíti elő szervezetünket az elalvásra. Már egy óra képernyőmentes nyugalom is segíthet abban, hogy agyunk visszataláljon a természetes pihenési ritmusához.