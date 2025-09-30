58 perce
A füredi Anna-bál évtizedek múltán is hullámokat ver a Balaton vizén
Egy 1998-as balaton-parti történet került ismét a figyelem középpontjába. A Magyar Nemzet a napokban idézte fel az Anna-bál akkori szépségkirálynő-választását, amelyről egykor több lap is vitákat emlegetett. Egy régi történet ismét reflektorfénybe került – hiszen az akkori győztes, Forsthoffer Ágnes ma már közéleti szerepben dolgozik.
A Magyar Nemzet hétfőn megjelent cikke ismét felidézte a Balaton egyik leghíresebb társasági eseményének, az Anna-bálnak egyik különleges évét. A lap az Ellenpont forrásai alapján arról írt, hogy az 1998-as szépségkirálynő-választás körül korabeli viták alakultak ki, miután több újság, köztük a Kurír is feltételezett visszaélésekről számolt be.
Forsthoffer Ágnes neve újra reflektorfénybe került – 27 évvel az ominózus Anna-bál után
Az ügy azért kapott hirtelen nyilvánosságot, mert az akkori győztes, Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnökeként ismét az országos sajtó érdeklődésének középpontjába került. A párt vezetője, Magyar Péter az ő kinevezése kapcsán külön kiemelte, hogy „Ágnes 18 évesen az Anna-bál szépe volt” – ezzel a régi balatoni esemény hirtelen új megvilágításba került. A korabeli sajtó több lapja is utalt arra, hogy az 1998-as füredi Anna-bál szépségkirálynő-választását viták kísérték.
többször is utaltak arra, hogy a szavazás nem volt tiszta
Egy régi füredi este elfelejtett(?) emléke
A Magyar Nemzet cikke szerint a korabeli sajtóban, köztük a Veszprémi Naplóban is megjelentek olyan írások, amelyek vitákról számoltak be az 1998-as Anna-bál szépségkirálynő-választásával kapcsolatban. Több lap, köztük a Kurír, névtelen forrásokra hivatkozva feltételezte, hogy a döntés hátterében személyes kapcsolatok is szerepet játszhattak. A Veszprémi Napló akkori tudósítása szerint több esélyesnek tartott versenyző is lemaradt a dobogóról, ami tovább erősítette a találgatásokat. A kilencvenes években az Anna-bál megítélése amúgy is megosztó volt, részben a zsűri döntései és a korabeli személyes összefonódások miatt.
Az Anna-bál hagyománya tovább él
Az Anna-bál azóta is minden évben megrendezésre kerül, és ma már ismét a Balaton kulturális naptárának egyik fénypontja. A bál koronája – akár vitákkal, akár emlékekkel – mindig is a balatoni nyár egyik legemblematikusabb jelképe maradt.
