szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Korona és kérdőjelek

58 perce

A füredi Anna-bál évtizedek múltán is hullámokat ver a Balaton vizén

Címkék#Forsthoffer Ágnes#reflektorfény#Tisza Pár#Balaton#oknyomozás#napló#Magyar Nemzet#Anna-bál

Egy 1998-as balaton-parti történet került ismét a figyelem középpontjába. A Magyar Nemzet a napokban idézte fel az Anna-bál akkori szépségkirálynő-választását, amelyről egykor több lap is vitákat emlegetett. Egy régi történet ismét reflektorfénybe került – hiszen az akkori győztes, Forsthoffer Ágnes ma már közéleti szerepben dolgozik.

Csizi Péter

A Magyar Nemzet hétfőn megjelent cikke ismét felidézte a Balaton egyik leghíresebb társasági eseményének, az Anna-bálnak egyik különleges évét. A lap az Ellenpont forrásai alapján arról írt, hogy az 1998-as szépségkirálynő-választás körül korabeli viták alakultak ki, miután több újság, köztük a Kurír is feltételezett visszaélésekről számolt be.

Az egykori Anna-bál szépe a Tisza Párt alelnökségi pozíciójáig jutott
Az egykori Anna-bál szépe a Tisza Párt alelnökségi pozíciójáig jutott
Kép: hvg.hu

Forsthoffer Ágnes neve újra reflektorfénybe került – 27 évvel az ominózus Anna-bál után

Az ügy azért kapott hirtelen nyilvánosságot, mert az akkori győztes, Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnökeként ismét az országos sajtó érdeklődésének középpontjába került. A párt vezetője, Magyar Péter az ő kinevezése kapcsán külön kiemelte, hogy „Ágnes 18 évesen az Anna-bál szépe volt” – ezzel a régi balatoni esemény hirtelen új megvilágításba került. A korabeli sajtó több lapja is utalt arra, hogy az 1998-as füredi Anna-bál szépségkirálynő-választását viták kísérték.

többször is utaltak arra, hogy a szavazás nem volt tiszta

Egy régi füredi este elfelejtett(?) emléke

A Magyar Nemzet cikke szerint a korabeli sajtóban, köztük a Veszprémi Naplóban is megjelentek olyan írások, amelyek vitákról számoltak be az 1998-as Anna-bál szépségkirálynő-választásával kapcsolatban. Több lap, köztük a Kurír, névtelen forrásokra hivatkozva feltételezte, hogy a döntés hátterében személyes kapcsolatok is szerepet játszhattak. A Veszprémi Napló akkori tudósítása szerint több esélyesnek tartott versenyző is lemaradt a dobogóról, ami tovább erősítette a találgatásokat. A kilencvenes években az Anna-bál megítélése amúgy is megosztó volt, részben a zsűri döntései és a korabeli személyes összefonódások miatt.

A Veszprémi Napló 1998-as tudósítása részletesen beszámolt az Anna-bál hangulatáról és a bálkirálynő megválasztásáról
Kép: Napló archívum

Az Anna-bál hagyománya tovább él

Az Anna-bál azóta is minden évben megrendezésre kerül, és ma már ismét a Balaton kulturális naptárának egyik fénypontja. A bál koronája – akár vitákkal, akár emlékekkel – mindig is a balatoni nyár egyik legemblematikusabb jelképe maradt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu