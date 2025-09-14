E.ON
1 órája
Több utca is áram nélkül marad Veszprém vármegyében – mutatjuk a listát!
Szeptember 15. és 21. között több Veszprém vármegyei településen is tartanak előre tervezett üzemszünetet.
Az eon.hu oldalán közzétett adatokból kiderül, hogy az ön településén mikor és hol számíthat áramszünetre.
Ezeken a településeken lesz áramszünet Veszprém vármegyében
Az alábbi galériában az utcák neve után láthatja, hogy melyik házszámtól érvényes a leállás, ahol ez hiányzik, ott az egész utcában szünetel a szolgáltatás.
Áramszünetek szeptember 15. és 21. között Veszprém vármegyében
