Hogyan játszanak a titokzatos Tapolca környéki ragadozók? (videó)
Tapolca közelében váratlan vendégek bukkantak fel a réteken. Somogyi László vadkamerája rögzítette az idei kölyköket nevelő aranysakálfalkát, ami ritka felvételt biztosít a faj viselkedéséről.
Az utóbbi időszakban egyre többen számoltak be arról, hogy Tapolca környékén különös hangok hallatszanak a rétekről. A jelenség hátterében az aranysakál áll, amelynek viselkedését a szakemberek és természetkedvelők is figyelemmel kísérik – írja Somogyi László a fecebook-oldalán
Aranysakál és a környezethez való alkalmazkodás
Az aranysakál (Canis aureus) a hazai élőhelyekhez egyre jobban alkalmazkodik és megfigyelések szerint lassan az urbanizáció felé is mozdul. Somogyi László a közösségi oldalán tette közzé a felvételeket, amelyeken az idei kölykeiket nevelő aranysakálfalkát lehet látni. A videóban jól megfigyelhetők a falkán belüli játékos interakciók, a kölykök mozgása és a szülői gondoskodás, ami különösen értékes adat a faj viselkedésének tanulmányozásához.
Bakony az égből
Somogyi László nem ismeretlen olvasóink előtt, hiszen előző cikkeinkben bemutattuk lenyűgöző drónfelvételeit Badacsonyról. Most a magasból leszálltunk az állatok közé, hogy megcsodálhassuk a vadkamerás felvételeit az aranysakálokról.
