szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vadkamera a réteken

3 órája

Hogyan játszanak a titokzatos Tapolca környéki ragadozók? (videó)

Címkék#aranysakálfalka#vadkamerája#Balatoni Aranysakálok#Somogyi László#Tapolca#aranysakál

Tapolca közelében váratlan vendégek bukkantak fel a réteken. Somogyi László vadkamerája rögzítette az idei kölyköket nevelő aranysakálfalkát, ami ritka felvételt biztosít a faj viselkedéséről.

Balogh Rebeka

Az utóbbi időszakban egyre többen számoltak be arról, hogy Tapolca környékén különös hangok hallatszanak a rétekről. A jelenség hátterében az aranysakál áll, amelynek viselkedését a szakemberek és természetkedvelők is figyelemmel kísérik – írja Somogyi László a fecebook-oldalán

A Tapolca mellett rögzített felvételen az aranysakálfalkát láthatjuk, amint kölyköiket gondozzák a réteken. A videó segít jobban megérteni a faj viselkedését és alkalmazkodását. Forrás: pexels
A Tapolca mellett rögzített felvételen az aranysakálfalkát láthatjuk, amint kölyköiket gondozzák a réteken. A videó segít jobban megérteni a faj viselkedését és alkalmazkodását.
Forrás: pexels

Aranysakál és a környezethez való alkalmazkodás

Az aranysakál (Canis aureus) a hazai élőhelyekhez egyre jobban alkalmazkodik és megfigyelések szerint lassan az urbanizáció felé is mozdul. Somogyi László a közösségi oldalán tette közzé a felvételeket, amelyeken az idei kölykeiket nevelő aranysakálfalkát lehet látni. A videóban jól megfigyelhetők a falkán belüli játékos interakciók, a kölykök mozgása és a szülői gondoskodás, ami különösen értékes adat a faj viselkedésének tanulmányozásához.

Bakony az égből

Somogyi László nem ismeretlen olvasóink előtt, hiszen előző cikkeinkben bemutattuk lenyűgöző drónfelvételeit Badacsonyról. Most a magasból leszálltunk az állatok közé, hogy megcsodálhassuk a vadkamerás felvételeit az aranysakálokról.

Vadbölények a Kárpátokban

Előző cikkünkben írtuk, hogy a Déli-Kárpátokban élő európai bölények ritkák és rendkívül óvatos állatok. A Fogarasi-havasokban Percsich Tamás vadkamerája rögzítette a populációt, amely 2023-ban 36 példányt számlált. A felvételek értékes dokumentációt adnak a fajról, bemutatva, hogyan mozognak a ritka élőhelyükön, és miként alkalmazkodnak a környezethez, miközben nagy figyelemmel kerülik az emberi jelenlétet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu