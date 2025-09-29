Hogyan játszanak a titokzatos Tapolca környéki ragadozók? (videó)

Az utóbbi időszakban egyre többen számoltak be arról, hogy Tapolca környékén különös hangok hallatszanak a rétekről. A jelenség hátterében az aranysakál áll, amelynek viselkedését a szakemberek és természetkedvelők is figyelemmel kísérik – írja Somogyi László a fecebook-oldalán

A Tapolca mellett rögzített felvételen az aranysakálfalkát láthatjuk, amint kölyköiket gondozzák a réteken. A videó segít jobban megérteni a faj viselkedését és alkalmazkodását.

Forrás: pexels

Aranysakál és a környezethez való alkalmazkodás

Az aranysakál (Canis aureus) a hazai élőhelyekhez egyre jobban alkalmazkodik és megfigyelések szerint lassan az urbanizáció felé is mozdul. Somogyi László a közösségi oldalán tette közzé a felvételeket, amelyeken az idei kölykeiket nevelő aranysakálfalkát lehet látni. A videóban jól megfigyelhetők a falkán belüli játékos interakciók, a kölykök mozgása és a szülői gondoskodás, ami különösen értékes adat a faj viselkedésének tanulmányozásához.

Bakony az égből

Somogyi László nem ismeretlen olvasóink előtt, hiszen előző cikkeinkben bemutattuk lenyűgöző drónfelvételeit Badacsonyról. Most a magasból leszálltunk az állatok közé, hogy megcsodálhassuk a vadkamerás felvételeit az aranysakálokról.