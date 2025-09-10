Nagy átrendeződés Pápán: új helyen két kedvelt áruház

A műszaki áruház saját, tágasabb és korszerűbb üzletbe költözött, ahol kibővített kínálattal és nyitási akciókkal készül. Ezzel párhuzamosan a Rossmann is új bolt nyitását tervezi, ám úgy tűnik a belvárosi üzlet nem zár be – amiért a közösségi oldalakon többen aggódtak –, így a pápaiak szeptember végétől két helyen is számíthatnak a drogérialánc szolgáltatásaira.

Saját üzletébe költözik át Pápa egyik legforgalmasabb műszaki áruházlánca

Forrás: Szeretjük Pápát Facebook-csoport

Az új pápai áruház különlegessége, hogy kutyabarát módon várja a vásárlókat

Ez azt jelenti, hogy a négylábú családtagokat sem kell otthon hagyni, hiszen az üzlet ajtaja előtt nem tiltás, hanem barátságos fogadtatás várja őket. A mottó – „Gyere be, és hozd a gazdit is!” – játékosan fordítja meg a megszokott nézőpontot: itt a kutya is ugyanolyan fontos vendég, mint az ember.

A változások célja, hogy a városban élők számára kényelmesebb vásárlási lehetőségeket biztosítsanak, legyen szó műszaki cikkekről vagy mindennapi drogériai termékekről.