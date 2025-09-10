1 órája
Nagy átrendeződés Pápán: új helyen két kedvelt áruház
Szeptember 9-én, kedden reggel 9 órakor nyitotta meg kapuit Pápán az Euronics régi-új üzlete, miközben a Rossmann is friss helyszínen fogadja a vásárlókat. A változás megosztotta a közvéleményt: voltak, akik attól tartottak, hogy a népszerű drogérialánc kivonul a belvárosból, mások viszont kifejezetten örömmel fogadták az új áruház nyitását.
A műszaki áruház saját, tágasabb és korszerűbb üzletbe költözött, ahol kibővített kínálattal és nyitási akciókkal készül. Ezzel párhuzamosan a Rossmann is új bolt nyitását tervezi, ám úgy tűnik a belvárosi üzlet nem zár be – amiért a közösségi oldalakon többen aggódtak –, így a pápaiak szeptember végétől két helyen is számíthatnak a drogérialánc szolgáltatásaira.
Az új pápai áruház különlegessége, hogy kutyabarát módon várja a vásárlókat
Ez azt jelenti, hogy a négylábú családtagokat sem kell otthon hagyni, hiszen az üzlet ajtaja előtt nem tiltás, hanem barátságos fogadtatás várja őket. A mottó – „Gyere be, és hozd a gazdit is!” – játékosan fordítja meg a megszokott nézőpontot: itt a kutya is ugyanolyan fontos vendég, mint az ember.
A változások célja, hogy a városban élők számára kényelmesebb vásárlási lehetőségeket biztosítsanak, legyen szó műszaki cikkekről vagy mindennapi drogériai termékekről.
