Az árvaszúnyogok visszaszorítása ökológiailag és jogilag sem indokolt (+ videó)

Az árvaszúnyogok gyérítése sem ökológiai, sem jogi szempontból nem indokolt, és akár káros következményekkel is járhat. A Hun-Ren Ökológiai Kutatóközpont hangsúlyozza, hogy az árvaszúnyogok társadalmi kellemetlenségeit alternatív, nem invazív módszerekkel lehet kezelni, miközben megőrzik a hazai vizes élőhelyek természetes működését és biodiverzitását – áll a Hun-Ren Magyar Kutatási Hálózat közleményében – írja a hirbalaton.hu.

Fotó: BalatonScience/Facebook

Az árvaszúnyogok szerepe és a gyérítés következményei

Az árvaszúnyoglárvák a vízi üledékben lebontják a szerves anyagot, javítják az oxigénellátást, és elősegítik a tápanyagkörforgást. A kifejlett egyedek nem csípnek, és fontos táplálékot jelentenek halak, madarak, denevérek és más ízeltlábúak számára. Visszaszorításuk közvetetten veszélyeztetné a vízi és vízparti élőlények sokaságát.

Az árvaszúnyogok nem vérszívók, így közvetlen egészségügyi kockázatot nem jelentenek. Ritkán előfordulhatnak allergiás reakciók, de epidemiológiai szempontból nem számítanak veszélyforrásnak.

Jogilag sem minősülnek kártevőnek, ezért gyérítésük nem indokolt, és Magyarországon nincs engedélyezett készítmény az irtásukra. A kártevőirtás csak olyan szervezetek esetében engedélyezett, amelyek egészségügyi, mezőgazdasági vagy gazdasági kárt okoznak, az árvaszúnyogok azonban ilyen hatással nem bírnak.

A kémiai vagy biológiai gyérítés nemcsak az árvaszúnyogokat pusztítaná, hanem más, ökológiailag fontos vízi szervezeteket is, így hosszú távon súlyos ökológiai károkat okozhat. Mivel az árvaszúnyogok a tápláléklánc alsó szintjén helyezkednek el, eltűnésük láncreakciót indítana, csökkentve a halak, madarak és denevérek számát, ami destabilizálná az ökoszisztéma működését.

Bővebb információ a hirbalaton.hu-n.