Konyhabútor áráért árvereznek most családi házat Veszprém megyében (+ fotók)

Egyre többen keresnek megfizethető vidéki házakat, akár állandó lakhatásra, akár nyaralónak vagy befektetésként. Most egy különösen kedvező árú lehetőség tűnt fel az árverési adatbázisban: Szentimrefalván egy nyugodt, csendes településen indul licitre egy tehermentes lakóingatlan – írja az arveres.mbvk.hu.

Árverés: családi ház Szentimrefalván, amely már 3,5 millióért megszerezhető

Forrás: arveres.mbvk.hu

A szóban forgó 70 négyzetméteres lakóház egy tágas, 1220 négyzetméteres telken fekszik, és akár azonnal költözhető is. A praktikus belső kialakítás ideálissá teszi mind kisebb családnak, mind nyugodt vidéki életre vágyó pároknak: egy szoba, egy félszoba, konyha, fürdőszoba és előszoba adja az otthon alapszerkezetét. Az ingatlan külsőleg bármikor megtekinthető, belülről pedig a bentlakó tulajdonossal előzetes egyeztetés után lehet bejárni – ehhez a +36 30 154 6470-es telefonszámon lehet érdeklődni.

A kikiáltási ár 3 900 000 forint, de ha nincs versenytárs a liciten, akár már 3 510 000 forintért is megszerezhető. A licitlépcső mindössze 78 ezer forint, az árverési előleg pedig 390 ezer forint. Az ingatlan teljes egészében 1/1-es tulajdon, minden jog törölhető róla, így a ház tehermentesen kerülhet új gazdához.