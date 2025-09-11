1 órája
Konyhabútor áráért árvereznek most családi házat Veszprém megyében (+ fotók)
Akár 3,5 millió forintért is lehet saját házad Veszprém vármegyében! Egy szentimrefalvai ingatlant árvereznek, ami lakható állapotban van, tehermentes, és azonnal költözhető. A részletek alapján szinte kihagyhatatlan lehetőség azoknak, akik olcsón vennének vidéki házat.
Egyre többen keresnek megfizethető vidéki házakat, akár állandó lakhatásra, akár nyaralónak vagy befektetésként. Most egy különösen kedvező árú lehetőség tűnt fel az árverési adatbázisban: Szentimrefalván egy nyugodt, csendes településen indul licitre egy tehermentes lakóingatlan – írja az arveres.mbvk.hu.
Árverés családi ház Veszprém vármegyében
A szóban forgó 70 négyzetméteres lakóház egy tágas, 1220 négyzetméteres telken fekszik, és akár azonnal költözhető is. A praktikus belső kialakítás ideálissá teszi mind kisebb családnak, mind nyugodt vidéki életre vágyó pároknak: egy szoba, egy félszoba, konyha, fürdőszoba és előszoba adja az otthon alapszerkezetét. Az ingatlan külsőleg bármikor megtekinthető, belülről pedig a bentlakó tulajdonossal előzetes egyeztetés után lehet bejárni – ehhez a +36 30 154 6470-es telefonszámon lehet érdeklődni.
A kikiáltási ár 3 900 000 forint, de ha nincs versenytárs a liciten, akár már 3 510 000 forintért is megszerezhető. A licitlépcső mindössze 78 ezer forint, az árverési előleg pedig 390 ezer forint. Az ingatlan teljes egészében 1/1-es tulajdon, minden jog törölhető róla, így a ház tehermentesen kerülhet új gazdához.
Eladó jó állapotú családi ház árverésen 3,5 millióért Veszprém megyében!Fotók: Google Térkép/arveres.mbvk.hu
További előnyt jelent, hogy a lakóház mellett egy gazdasági épület is található a telken, ami tökéletes lehet például kisállattartásra, egy kis műhely kialakítására, de akár tárolási célokra is kiváló választás lehet. Az ingatlan belterületen található, besorolása: lakóépület, jogi akadály vagy bentlakó, akit ki kellene költöztetni, nincs. Az árverési ügyszám: 0344.V.0626/2010/152.
