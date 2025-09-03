Ásatásokat végeztek Csopakon, el sem hiszed, mi találtak (galéria)

Az ásatásokon előkerültek azok az épületrészletek is, melyekhez a tavaly feltárt rengeteg középkori gödör, verem, kemence és egyéb beásás tartozott. A cölöpvázas szerkezetű, többosztatú lakóházak a középkori utcára merőlegesen álltak. Mögöttük kaptak helyet a kb. 18 m széles, hátrafelé elnyúló telkeken a pincék és egyéb gazdasági objektumok – írja a Laczkó Dezső Múzeum a Facebook-bejegyzésében.

Az ásatás leletanyagai sokat elárulnak a település török kori pusztulásáról

Fotó: Laczkó Dezső Múzeum/Facebook

Csopak középkori templomától (ma: Csonkatorony) mintegy 150 méterre állt az a lakóépület, melynek leletanyaga sokat elárul a település török kori pusztulásáról is.

Az ásatás során előkerült kincsek

A tűz által elemésztett épület maradványaiból 16. századi fazék-, korsó-, fedő- és pohártöredékek mellett előkerültek vaskések és sarlók, lábbeli vasalások, üvegedények töredékei, valamint Matthäus Lang von Wellenburg salzburgi érsek egy 1521. évi (?) ezüst verete is. Külön figyelmet érdemel egy szablya vagy kard kettétört keresztvasa. Alighanem a térség falvait a 16. század közepétől rendszeresen feldúló portyázások, harácsolások és egyéb katonai konfliktusok emlékét idézi a leégett falusi ház tárolóvermében előkerült fegyvertöredék – olvasható a posztban.