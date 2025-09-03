szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Laczkó Dezső Múzeum

1 órája

Ásatásokat végeztek Csopakon, el sem hiszed, mi találtak (galéria)

Címkék#leletanyag#ásatás#Laczkó Dezső Múzeum

Június-júliusban került sor a Laczkó Dezső Múzeum tavaly megkezdett csopaki ásatásának második, befejező szakaszára. A hátramaradt kis felület rendkívül fontos adalékkal szolgált.

Szilas Lilla

Az ásatásokon előkerültek azok az épületrészletek is, melyekhez a tavaly feltárt rengeteg középkori gödör, verem, kemence és egyéb beásás tartozott. A cölöpvázas szerkezetű, többosztatú lakóházak a középkori utcára merőlegesen álltak. Mögöttük kaptak helyet a kb. 18 m széles, hátrafelé elnyúló telkeken a pincék és egyéb gazdasági objektumok – írja a Laczkó Dezső Múzeum a Facebook-bejegyzésében

Az ásatás leletanyagai sokat elárulnak a település török kori pusztulásáról
Az ásatás leletanyagai sokat elárulnak a település török kori pusztulásáról
Fotó: Laczkó Dezső Múzeum/Facebook

Csopak középkori templomától (ma: Csonkatorony) mintegy 150 méterre állt az a lakóépület, melynek leletanyaga sokat elárul a település török kori pusztulásáról is.

Az ásatás során előkerült kincsek

A tűz által elemésztett épület maradványaiból 16. századi fazék-, korsó-, fedő- és pohártöredékek mellett előkerültek vaskések és sarlók, lábbeli vasalások, üvegedények töredékei, valamint Matthäus Lang von Wellenburg salzburgi érsek egy 1521. évi (?) ezüst verete is. Külön figyelmet érdemel egy szablya vagy kard kettétört keresztvasa. Alighanem a térség falvait a 16. század közepétől rendszeresen feldúló portyázások, harácsolások és egyéb katonai konfliktusok emlékét idézi a leégett falusi ház tárolóvermében előkerült fegyvertöredék – olvasható a posztban.

Ásatások Csopakon

Fotók: Laczkó Dezső Múzeum

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu