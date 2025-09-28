3 órája
ASzakkör Program – idén a natúrkozmetikum a sláger?
Elstartolt az idei évad Veszprém vármegye kistelepüléseinek kézműves alkotói számára. A nyitórendezvényt szeptember 26-án a Nemzeti Művelődési Intézet vármegyei igazgatósága tartotta Hajmáskéren, ahol az ASzakkör Program résztvevői 129 csomagot vehettek át.
Az ASzakkör 2025/2026-os megnyitóján köszöntőt mondott Ovádi Péter országgyűlési képviselő és Köbli Miklós polgármester. Előadást tartott Gerőfiné Mészáros Anita, a Nemzeti Művelődési Intézet vármegyei megbízott igazgatója, az eseményen a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület is képviseltette magát. A rendezvény házigazdája Zsarnai Zsuzsa térségi asszisztens volt.
ASzakkör 2025-ben: a közösségépítés a kulcs
Ovádi Péter országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy Veszprém vármegye igazi erejét az összetartó közösségek adják, a szakkörök pedig ennek látható bizonyítékai. Mint mondta, a mindennapokban gyakran alábecsülik a közösségek jelentőségét, holott ezek az alkotókörök őrzik a múlt értékeit, biztosítják a jövő folytonosságát, és öregbítik a települések hírnevét. Majd így zárta gondolatait:
Ez nemcsak egy-egy szakkörben tud kiteljesedni, hanem továbbmutatóan olyan erős közösséget hozhat létre, amire a mai világban nagyon nagy szükség van
Köbli Miklós polgármester nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy Hajmáskér adhat otthont a rendezvénynek, ami az aktív helyi közösségek erejét is jelzi. Hangsúlyozta, a pályázatoknak köszönhetően egyre többen kapcsolódnak be a szakkörökbe, amelyek nemcsak a hagyományőrzést szolgálják, hanem közösségi élményt és tartalmas kikapcsolódást is nyújtanak a digitalizált világ mindennapjaiban.
Ezért köszönet jár mindenkinek: a kormánynak, hogy támogatja ezeket a szerveződéseket és a Közművelődési Intézetnek is, hogy lehetőséget biztosít – ez nagy anyagi könnyebbség a kistelepüléseknek.
– tette hozzá zárásként.
Hatalmas az érdeklődés a természetes bőrápolás iránt a szakkörökben
Gerőfiné Mészáros Anita vármegyei igazgató előadásában bemutatta a Nemzeti Művelődési Intézet széleskörű tevékenységét. Elmondta, hogy négy térségi irodával segítik Veszprém vármegye közösségeit, miközben számos országos kezdeményezés is zajlik, köztük a Petőfi Kulturális Program, a Pajtaszínház, a Bűvös Bábos foglalkozások és az ASzakkör-csoportok. A helyi közösségi programok mind identitáserősítő és hagyományteremtő célt szolgálnak. A szakkörök nemcsak a hagyományőrzésben, hanem a közösségépítésben is kulcsszerepet játszanak: míg tavaly 114 csoport működött, idén már 149 indulhat el a térségben. A legnépszerűbbek az idei évadban a natúrkozmetikum-készítő foglalkozások, de a paletta rendkívül széles: gyertyaöntés, bútorfestés, vesszőfonás, makramé és éremgyűjtés is szerepel a kínálatban.
Mesék, bábok, kemencék: együtt alkot Veszprém apraja-nagyja
Veszprém vármegyében Köveskál, Sóly, Karakószörcsök, Bakonyszücs keltette életre településük történetét. A helyiek által írt és illusztrált Köveskál meséje például valódi mesekönyv formájában, a Közösségi mesék című válogatáskötetben is megjelent. A programok – a legkisebb korosztálytól egészen a felnőttekig – mindenkinek teret adnak az alkotásra. A Bűvös Bábos Programban gyerekek bábcsoportjai készítenek színes előadásokat, amelyeket közös bemutatón adnak elő. Míg a Pajtaszínház a felnőtt csoportoknak kínál lehetőséget saját darab létrehozására és bemutatására a Nemzeti Színházban. Veszprém vármegyét idén Bakonybél képviseli.
ASzakkör Program – idén a natúrkozmetikum a sláger?Fotók: Nagy Lajos/Napló
A Közösségi kemence programban a települések a régi, generációkon átörökített receptjeiket gyűjtik össze, majd közösen készítik el az ételeket. A hagyományteremtő kezdeményezéshez a térségből Olaszfalu csatlakozott. A Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület tagjai is jelen voltak, akik a népi kézművesség tudásanyagának átörökítésén dolgoznak. Farkas Balázsné Petrikowsky Marianna szövő népi iparművész, egyesületi elnök és Gáspár Marianna népi bőrműves, egyesületi titkár mentorálják a programot.
A tavalyi évad teltházas zárórendezvénye Badacsönytördemicen hatalmas sikert aratott. A szakkörök alkotásaiból rendezett kiállításról korábbi cikkünkben beszámoltunk.
Pályázható kezdeményezések a Petőfi Kulturális Program keretében:
- Közösségi Mesék Program
- Közösségi Kemence Program
- Kincses Vármegye Program
További pályázati lehetőségek:
- Pajtaszínház Program
- Bűvös Bábos Program
- ASzakkör Program