ASzakkör Program – idén a natúrkozmetikum a sláger?

Az ASzakkör 2025/2026-os megnyitóján köszöntőt mondott Ovádi Péter országgyűlési képviselő és Köbli Miklós polgármester. Előadást tartott Gerőfiné Mészáros Anita, a Nemzeti Művelődési Intézet vármegyei megbízott igazgatója, az eseményen a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület is képviseltette magát. A rendezvény házigazdája Zsarnai Zsuzsa térségi asszisztens volt.

„Önök azok, akik viszik a múltat, és ezáltal a jövőt is” – köszönte meg a jelenlévők munkáját Ovádi Péter országgyűlési képviselő

ASzakkör 2025-ben: a közösségépítés a kulcs

Ovádi Péter országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy Veszprém vármegye igazi erejét az összetartó közösségek adják, a szakkörök pedig ennek látható bizonyítékai. Mint mondta, a mindennapokban gyakran alábecsülik a közösségek jelentőségét, holott ezek az alkotókörök őrzik a múlt értékeit, biztosítják a jövő folytonosságát, és öregbítik a települések hírnevét. Majd így zárta gondolatait:

Ez nemcsak egy-egy szakkörben tud kiteljesedni, hanem továbbmutatóan olyan erős közösséget hozhat létre, amire a mai világban nagyon nagy szükség van

Köbli Miklós polgármester: kezdetben 24–25 fő, ma már 134 ASzakkör-résztvevő Hajmáskéren

Köbli Miklós polgármester nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy Hajmáskér adhat otthont a rendezvénynek, ami az aktív helyi közösségek erejét is jelzi. Hangsúlyozta, a pályázatoknak köszönhetően egyre többen kapcsolódnak be a szakkörökbe, amelyek nemcsak a hagyományőrzést szolgálják, hanem közösségi élményt és tartalmas kikapcsolódást is nyújtanak a digitalizált világ mindennapjaiban.

Ezért köszönet jár mindenkinek: a kormánynak, hogy támogatja ezeket a szerveződéseket és a Közművelődési Intézetnek is, hogy lehetőséget biztosít – ez nagy anyagi könnyebbség a kistelepüléseknek.

– tette hozzá zárásként.

Az idén legnépszerűbb kézműves foglalkozás indítására 29 különböző helyi csoport jelentkezetta vármegyében

Hatalmas az érdeklődés a természetes bőrápolás iránt a szakkörökben

Gerőfiné Mészáros Anita vármegyei igazgató előadásában bemutatta a Nemzeti Művelődési Intézet széleskörű tevékenységét. Elmondta, hogy négy térségi irodával segítik Veszprém vármegye közösségeit, miközben számos országos kezdeményezés is zajlik, köztük a Petőfi Kulturális Program, a Pajtaszínház, a Bűvös Bábos foglalkozások és az ASzakkör-csoportok. A helyi közösségi programok mind identitáserősítő és hagyományteremtő célt szolgálnak. A szakkörök nemcsak a hagyományőrzésben, hanem a közösségépítésben is kulcsszerepet játszanak: míg tavaly 114 csoport működött, idén már 149 indulhat el a térségben. A legnépszerűbbek az idei évadban a natúrkozmetikum-készítő foglalkozások, de a paletta rendkívül széles: gyertyaöntés, bútorfestés, vesszőfonás, makramé és éremgyűjtés is szerepel a kínálatban.