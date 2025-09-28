szeptember 28., vasárnap

Alkotók

43 perce

ASzakkör Program – idén a natúrkozmetikum a sláger?

Címkék#helyi közösség#ASzakkör Program#népművészet#hagyományőrzés#Ovádi Péter#kézműves foglalkozások

Elstartolt az idei évad Veszprém vármegye kistelepüléseinek kézműves alkotói számára. A nyitórendezvényt szeptember 26-án a Nemzeti Művelődési Intézet vármegyei igazgatósága tartotta Hajmáskéren, ahol az ASzakkör Program résztvevői 129 csomagot vehettek át.

Mák Lilla

Az ASzakkör 2025/2026-os megnyitóján köszöntőt mondott Ovádi Péter országgyűlési képviselő és Köbli Miklós polgármester. Előadást tartott Gerőfiné Mészáros Anita, a Nemzeti Művelődési Intézet vármegyei megbízott igazgatója, az eseményen a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület is képviseltette magát. A rendezvény házigazdája Zsarnai Zsuzsa térségi asszisztens volt.

ASzakkör Program – újra kell éleszteni a közösségeket hagyományőrző céllal
„Önök azok, akik viszik a múltat, és ezáltal a jövőt is” – köszönte meg a jelenlévők munkáját Ovádi Péter országgyűlési képviselő
Forrás:  Nagy Lajos/Napló

ASzakkör 2025-ben: a közösségépítés a kulcs

Ovádi Péter országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy Veszprém vármegye igazi erejét az összetartó közösségek adják, a szakkörök pedig ennek látható bizonyítékai. Mint mondta, a mindennapokban gyakran alábecsülik a közösségek jelentőségét, holott ezek az alkotókörök őrzik a múlt értékeit, biztosítják a jövő folytonosságát, és öregbítik a települések hírnevét. Majd így zárta gondolatait: 

Ez nemcsak egy-egy szakkörben tud kiteljesedni, hanem továbbmutatóan olyan erős közösséget hozhat létre, amire a mai világban nagyon nagy szükség van

ASzakkör 2025 Hajmáskér megnyitón Köbli Miklós polgármester beszéde
Köbli Miklós polgármester: kezdetben 24–25 fő, ma már 134 ASzakkör-résztvevő Hajmáskéren
Forrás:  Nagy Lajos/Napló

Köbli Miklós polgármester nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy Hajmáskér adhat otthont a rendezvénynek, ami az aktív helyi közösségek erejét is jelzi. Hangsúlyozta, a pályázatoknak köszönhetően egyre többen kapcsolódnak be a szakkörökbe, amelyek nemcsak a hagyományőrzést szolgálják, hanem közösségi élményt és tartalmas kikapcsolódást is nyújtanak a digitalizált világ mindennapjaiban.

Ezért köszönet jár mindenkinek: a kormánynak, hogy támogatja ezeket a szerveződéseket és a Közművelődési Intézetnek is, hogy lehetőséget biztosít – ez nagy anyagi könnyebbség a kistelepüléseknek.

– tette hozzá zárásként.

ASzakkör Program: natúrkozmetikus készítő foglalkozás a legnépszerűbb
Az idén legnépszerűbb kézműves foglalkozás indítására 29 különböző helyi csoport jelentkezetta vármegyében 
Forrás:  Nagy Lajos/Napló

Hatalmas az érdeklődés a természetes bőrápolás iránt a szakkörökben

Gerőfiné Mészáros Anita vármegyei igazgató előadásában bemutatta a Nemzeti Művelődési Intézet széleskörű tevékenységét. Elmondta, hogy négy térségi irodával segítik Veszprém vármegye közösségeit, miközben számos országos kezdeményezés is zajlik, köztük a Petőfi Kulturális Program, a Pajtaszínház, a Bűvös Bábos foglalkozások és az ASzakkör-csoportok. A helyi közösségi programok mind identitáserősítő és hagyományteremtő célt szolgálnak. A szakkörök nemcsak a hagyományőrzésben, hanem a közösségépítésben is kulcsszerepet játszanak: míg tavaly 114 csoport működött, idén már 149 indulhat el a térségben. A legnépszerűbbek az idei évadban a natúrkozmetikum-készítő foglalkozások, de a paletta rendkívül széles: gyertyaöntés, bútorfestés, vesszőfonás, makramé és éremgyűjtés is szerepel a kínálatban.

ASzakkör: Közösségi mesék, Pajtaszínház könyvek
Kiadványok is megjelentek a Nemzeti Művelődési Intézet programjainak keretében
Forrás:  Nagy Lajos/Napló

Mesék, bábok, kemencék: együtt alkot Veszprém apraja-nagyja

Veszprém vármegyében Köveskál, Sóly, Karakószörcsök, Bakonyszücs keltette életre településük történetét. A helyiek által írt és illusztrált Köveskál meséje például valódi mesekönyv formájában, a Közösségi mesék című válogatáskötetben is megjelent. A programok – a legkisebb korosztálytól egészen a felnőttekig – mindenkinek teret adnak az alkotásra. A Bűvös Bábos Programban gyerekek bábcsoportjai készítenek színes előadásokat, amelyeket közös bemutatón adnak elő. Míg a Pajtaszínház a felnőtt csoportoknak kínál lehetőséget saját darab létrehozására és bemutatására a Nemzeti Színházban. Veszprém vármegyét idén Bakonybél képviseli.

ASzakkör Program – idén a natúrkozmetikum a sláger?

Fotók: Nagy Lajos/Napló

A Közösségi kemence programban a települések a régi, generációkon átörökített receptjeiket gyűjtik össze, majd közösen készítik el az ételeket. A hagyományteremtő kezdeményezéshez a térségből Olaszfalu csatlakozott. A Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület tagjai is jelen voltak, akik a népi kézművesség tudásanyagának átörökítésén dolgoznak. Farkas Balázsné Petrikowsky Marianna szövő népi iparművész, egyesületi elnök és Gáspár Marianna népi bőrműves, egyesületi titkár mentorálják a programot. 

A tavalyi évad teltházas zárórendezvénye Badacsönytördemicen hatalmas sikert aratott. A szakkörök alkotásaiból rendezett kiállításról korábbi cikkünkben beszámoltunk.

Pályázható kezdeményezések a Petőfi Kulturális Program keretében:

  • Közösségi Mesék Program
  • Közösségi Kemence Program
  • Kincses Vármegye Program

További pályázati lehetőségek:

  • Pajtaszínház Program
  • Bűvös Bábos Program
  • ASzakkör Program

 

