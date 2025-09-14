Ez a top 10 autószerelő Veszprém vármegyében olvasóink szerint

Top 10 autószerelő: A közösségi oldalakon egyre gyakrabban olvashatunk arról, ki az igazán megbízható mester, nem volt ez másként most sem. Megkérdeztük olvasóinkat, kit tartanak a legjobb szerelőnek Veszprém vármegyében. A kommentekből és lájkokból született lista alapján elkészült a top 10, amiben nemcsak nevek, hanem konkrét tapasztalatok is szerepelnek.

Forrás: veol.hu

Top 10 autószerelő Veszprém vármegyében

1. Cili Attila – 23 lájk

Az első helyezettről alig kellett gondolkodnunk: magasan a legtöbb lájkot zsebelte be, a neve többször is visszatért.

2. Nyírő Zsolt és csapata (Berhida/Peremarton)

A közösség szerint komplett csapatként is kiemelkednek, akikre mindig lehet számítani. Gyorsak, alaposak, emberileg is megbecsültek.

Nyírő Zsolt és Krisztián, illetve az egész csapat! 💪🥰

3. Horváth Tamás – 22 lájk

Nemcsak szerel, hanem edukál is – ez jött át a legtöbb kommentből. Egyesek hosszú sztorikat írtak róla, milyen precízen dolgozik.

Mindig mindent elmagyaráz. Nagyon szeretjük!

4. Karli Ádám (Gyulafirátót)

Rendszeresen visszatérő név volt, szeretik az emberek.

Ő egy varázsló! ❤️

Több kommentelő szerint: „ha nála van az autó, nyugodt a tulaj is."

5. Ujj Patrik

Elsöprő hangulatú ajánlások érkeztek rá:

A többiek csak tapogatóznak a sötétben. Aki mást mond, az hazudik!

6. Segesdi István (Veszprém)

Többen lakóhely szerint és teljes névvel ajánlották. Bár kevesebb idézet született róla, a lájkok száma alapján kiemelkedik.

7. Kertész Zoltán

Több hozzászólásban is feltűnt, különböző nevektől – ez erős bizalmi jel.

Teljes körű, korrekt, nem rizsázik.

– fogalmazta meg valaki tömören.

8. Hauck Zsolt (Citrom – Nagyvázsony)

Jól ismert név a környéken. Több dicséret érkezett rá vidékről is, főként precíz munkavégzéséért.

9. Tamás Gábor (Veszprém)

A szerelési minőségen túl a kommunikációs stílusát is dicsérték – nem ígérget, hanem dolgozik.

10. Skabla Gábor

Egy visszafogottabb, de stabil szereplő. Többen jelezték: évek óta hozzá járnak, és még nem csalódtak benne.

Majdnem bejutottak – de így is érdemes megjegyezni a nevüket:

Bekő Tóni

Többen említették, főleg régi ügyfelek, a „régi iskola” képviselőjeként. (A név alapján valószínűleg a kommentelők viccnek szánták!)

Kusicza Martin – Kusi Szerviz (Várpalota)

Egy helyi kedvenc, különösen személyes hangvételű ajánlásokkal.

Papp Zoltán (Szentkirályszabadja)

Többször is feltűnt a név, tisztes mennyiségű lájkkal.

Zsolt Dombi

„Ha elérhető, minden problémát megold” – írta róla egy hozzászóló.

Rácz Team (Tapolca)

A precíz munkát és a korrekt árazást emelték ki vele kapcsolatban.

Bényi László (Veszprém)

„Igazi klasszikus műhely évtizedek óta” – egy rajongó véleménye.

84-es Gumiszerviz (Sümeg)

Külön említést érdemel, főleg helyi ajánlások alapján.