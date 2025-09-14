22 perce
Ez a top 10 autószerelő Veszprém vármegyében olvasóink szerint
Facebook-követőink szerint ők a legjobb autószerelők Veszprém megyében. Több száz komment, még több lájk, és olyan ajánlások, amiket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Íme a lista, amit a közösség állított össze!
Top 10 autószerelő: A közösségi oldalakon egyre gyakrabban olvashatunk arról, ki az igazán megbízható mester, nem volt ez másként most sem. Megkérdeztük olvasóinkat, kit tartanak a legjobb szerelőnek Veszprém vármegyében. A kommentekből és lájkokból született lista alapján elkészült a top 10, amiben nemcsak nevek, hanem konkrét tapasztalatok is szerepelnek.
Top 10 autószerelő Veszprém vármegyében
1. Cili Attila – 23 lájk
Az első helyezettről alig kellett gondolkodnunk: magasan a legtöbb lájkot zsebelte be, a neve többször is visszatért.
2. Nyírő Zsolt és csapata (Berhida/Peremarton)
A közösség szerint komplett csapatként is kiemelkednek, akikre mindig lehet számítani. Gyorsak, alaposak, emberileg is megbecsültek.
Nyírő Zsolt és Krisztián, illetve az egész csapat! 💪🥰
3. Horváth Tamás – 22 lájk
Nemcsak szerel, hanem edukál is – ez jött át a legtöbb kommentből. Egyesek hosszú sztorikat írtak róla, milyen precízen dolgozik.
Mindig mindent elmagyaráz. Nagyon szeretjük!
4. Karli Ádám (Gyulafirátót)
Rendszeresen visszatérő név volt, szeretik az emberek.
Ő egy varázsló! ❤️
Több kommentelő szerint: „ha nála van az autó, nyugodt a tulaj is."
5. Ujj Patrik
Elsöprő hangulatú ajánlások érkeztek rá:
A többiek csak tapogatóznak a sötétben. Aki mást mond, az hazudik!
6. Segesdi István (Veszprém)
Többen lakóhely szerint és teljes névvel ajánlották. Bár kevesebb idézet született róla, a lájkok száma alapján kiemelkedik.
7. Kertész Zoltán
Több hozzászólásban is feltűnt, különböző nevektől – ez erős bizalmi jel.
Teljes körű, korrekt, nem rizsázik.
– fogalmazta meg valaki tömören.
8. Hauck Zsolt (Citrom – Nagyvázsony)
Jól ismert név a környéken. Több dicséret érkezett rá vidékről is, főként precíz munkavégzéséért.
9. Tamás Gábor (Veszprém)
A szerelési minőségen túl a kommunikációs stílusát is dicsérték – nem ígérget, hanem dolgozik.
10. Skabla Gábor
Egy visszafogottabb, de stabil szereplő. Többen jelezték: évek óta hozzá járnak, és még nem csalódtak benne.
Majdnem bejutottak – de így is érdemes megjegyezni a nevüket:
- Bekő Tóni
Többen említették, főleg régi ügyfelek, a „régi iskola” képviselőjeként. (A név alapján valószínűleg a kommentelők viccnek szánták!)
- Kusicza Martin – Kusi Szerviz (Várpalota)
Egy helyi kedvenc, különösen személyes hangvételű ajánlásokkal.
- Papp Zoltán (Szentkirályszabadja)
Többször is feltűnt a név, tisztes mennyiségű lájkkal.
- Zsolt Dombi
„Ha elérhető, minden problémát megold” – írta róla egy hozzászóló.
- Rácz Team (Tapolca)
A precíz munkát és a korrekt árazást emelték ki vele kapcsolatban.
- Bényi László (Veszprém)
„Igazi klasszikus műhely évtizedek óta” – egy rajongó véleménye.
- 84-es Gumiszerviz (Sümeg)
Külön említést érdemel, főleg helyi ajánlások alapján.
