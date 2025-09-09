1 órája
Kutyák, akik életeket mentenek: ők lehetnek 2025 legnagyobb hősei
Újra elindult a nevezés az Év Hős Kutyája díjra, amelyre szeptember 20-ig lehet jelölni a négylábú hősöket. Idén először posztumusz kategóriában is várják a jelöléseket.
Az Év Hős Kutyája: A 2024-ben indult kezdeményezés célja, hogy bemutassa és elismerje azokat a kutyákat, akik nap mint nap emberek életét teszik könnyebbé, vagy akár közvetlenül mentenek meg életeket. A verseny nemcsak a jelenleg aktív szolgálati, terápiás, segítő és mentőkutyákat díjazza, hanem idén már azokra is emlékeznek, akik már nincsenek köztünk, de munkájukkal maradandót alkottak.
Nevezés és szavazás Az Év Hős Kutyája díjra
A szervezők szeptember 20-ig várják a nevezéseket, amelyeket a hoskutya.hu oldalon lehet benyújtani. Ezt követően egy hónapon át tart majd a közönségszavazás, ahol bárki leadhatja voksát a szíve kedvencére. A tavalyi évben a miskolci Spider Mentőcsoport keresőkutyája, Hope nyerte el a Magyarország Hős Kutyája címet, példája pedig jól mutatja, mennyire nélkülözhetetlenek ezek a négylábú segítők. A verseny célja, hogy minél szélesebb körben ismertté váljon a kutyák áldozatos munkája, legyen szó terápiáról, mentésről vagy a mindennapi támogatásról.
Az idei újdonság, a posztumusz kategória
Különösen megható lehetőség, ezzel azoknak a kutyáknak a munkáját ismerhetik el, akik már nincsenek közöttünk, de szolgálatukkal és hűségükkel kitörölhetetlen nyomot hagytak. Legyen szó mentőkutyákról, akik életeket mentettek a romok alól, mint Nova a mentőkutya, aki a törökországi mentésben vett részt vagy Symba, akit sokáig a világ 5 legjobb mentőkutyája között tartottak számon. Magyarországon egyedüliként mind a két szakterületen – romok között és erdős terepen is – megtalálta az eltűnt személyeket, teljesítette a mestervizsga követelményeit. De olyan elhunyt, terápiás kutyák is kaphatnak díjat, akik évekig adtak erőt betegeknek és időseknek, ez a kategória arra ad lehetőséget, hogy történetük ne merüljön feledésbe. A szervezők ezzel szeretnék hangsúlyozni: a hősiesség nem múlik el a négylábú barátok távozásával, hiszen emlékük és tetteik tovább élnek az emberekben, akiken segítettek.