Kutyák, akik életeket mentenek: ők lehetnek 2025 legnagyobb hősei

Az Év Hős Kutyája: A 2024-ben indult kezdeményezés célja, hogy bemutassa és elismerje azokat a kutyákat, akik nap mint nap emberek életét teszik könnyebbé, vagy akár közvetlenül mentenek meg életeket. A verseny nemcsak a jelenleg aktív szolgálati, terápiás, segítő és mentőkutyákat díjazza, hanem idén már azokra is emlékeznek, akik már nincsenek köztünk, de munkájukkal maradandót alkottak.

Nevezés és szavazás Az Év Hős Kutyája díjra

A szervezők szeptember 20-ig várják a nevezéseket, amelyeket a hoskutya.hu oldalon lehet benyújtani. Ezt követően egy hónapon át tart majd a közönségszavazás, ahol bárki leadhatja voksát a szíve kedvencére. A tavalyi évben a miskolci Spider Mentőcsoport keresőkutyája, Hope nyerte el a Magyarország Hős Kutyája címet, példája pedig jól mutatja, mennyire nélkülözhetetlenek ezek a négylábú segítők. A verseny célja, hogy minél szélesebb körben ismertté váljon a kutyák áldozatos munkája, legyen szó terápiáról, mentésről vagy a mindennapi támogatásról.