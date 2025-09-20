Badacsony szőlőhegyei: nem véletlenül rajonganak érte a világ minden tájáról!

A Balaton-felvidék egyik legjelentősebb borvidéke Badacsony, ahol a vulkanikus talaj és a tó közelsége különleges mikroklímát biztosít a szőlőknek. Badacsony szőlőhegyei olyan helyet kínálnak, ahol a hagyomány és a modern borkultúra találkozik, miközben a helyi borok, mint a Kéknyelű vagy az Olaszrizling, világszerte elismertek, és évszázadok óta meghatározzák a környék hírnevét.

Badacsony szőlőhegyei

Forrás: https://badacsony.com/list-page/

Természeti látványosságok

A hegy bazaltoszlopai, teraszos domboldalai és zöldellő szőlőskertjei felejthetetlen látványt nyújtanak. A kilátókból és kápolnáktól a Balaton csillogó víztükre tárul a szemünk elé, amely minden évszakban más arcát mutatja. A természetjárók és a bortúrák szerelmesei számára a Badacsony egy igazi paradicsom.

Történelmi örökség

A szőlőhegyek között olyan épített emlékek is megbújnak, mint a Szent Donát kápolna vagy a hagyományos présházak. Ezek nemcsak a vallási és kulturális élethez kötődnek, hanem a borászat több évszázados múltját is felidézik.

Most lehetőséged van arra, hogy online puzzle formájában járd végig a Badacsony szőlőhegyeit. Minden egyes darab újabb részletet tár fel: a szőlősorokat, a kápolnákat, a kilátókat és a Balaton kék tükrét. Így nemcsak szórakoztató kikapcsolódásban lesz részed, hanem közelebb kerülhetsz e páratlan táj szépségeihez is.

Így rakd ki a puzzle-t: Badacsony szőlőhegyei

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.

Segítségül itt lenne a teljes fénykép róla: