Mai évfordulók
Badacsony szőlőhegyei: nem véletlenül rajonganak érte a világ minden tájáról!

#Badacsony#hagyomány#puzzle

Badacsony szőlőhegyei olyan festői tájat kínálnak, ahol a természet, a bor és a történelem összekapcsolódik. Ebben az online puzzle-ben végigjárhatod Badacsony szőlőhegyeit: látványos szőlősorok, kápolnák és kilátók részleteiről ismerhetsz képet. Fedezd fel a vulkanikus bazaltképződményeket, élvezd a borvidék hangulatát - és tedd ki lépésről lépésre ezt a puzzle-t, hogy a kép előtted álljon majd egészében!

Munkatársunktól

A Balaton-felvidék egyik legjelentősebb borvidéke Badacsony, ahol a vulkanikus talaj és a tó közelsége különleges mikroklímát biztosít a szőlőknek. Badacsony szőlőhegyei olyan helyet kínálnak, ahol a hagyomány és a modern borkultúra találkozik, miközben a helyi borok, mint a Kéknyelű vagy az Olaszrizling, világszerte elismertek, és évszázadok óta meghatározzák a környék hírnevét.

Badacsony szőlőhegyei
Badacsony szőlőhegyei
Forrás: https://badacsony.com/list-page/

Természeti látványosságok

A hegy bazaltoszlopai, teraszos domboldalai és zöldellő szőlőskertjei felejthetetlen látványt nyújtanak. A kilátókból és kápolnáktól a Balaton csillogó víztükre tárul a szemünk elé, amely minden évszakban más arcát mutatja. A természetjárók és a bortúrák szerelmesei számára a Badacsony egy igazi paradicsom.

Történelmi örökség

A szőlőhegyek között olyan épített emlékek is megbújnak, mint a Szent Donát kápolna vagy a hagyományos présházak. Ezek nemcsak a vallási és kulturális élethez kötődnek, hanem a borászat több évszázados múltját is felidézik.

Most lehetőséged van arra, hogy online puzzle formájában járd végig a Badacsony szőlőhegyeit. Minden egyes darab újabb részletet tár fel: a szőlősorokat, a kápolnákat, a kilátókat és a Balaton kék tükrét. Így nemcsak szórakoztató kikapcsolódásban lesz részed, hanem közelebb kerülhetsz e páratlan táj szépségeihez is.

Így rakd ki a puzzle-t: Badacsony szőlőhegyei

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot. 

Segítségül itt lenne a teljes fénykép róla:

Badacsony hegy: sok szőlődomb található 
Forrás:  Shutterstock

 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
