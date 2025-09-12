2 órája
Badacsonyi szüret 2025: felvonulás, tánc és felejthetetlen hangulat
Ősszel a Badacsony különleges arcát mutatja. A badacsonyi szüret 2025-ben nem pusztán borfesztivál, hanem élmény: felvonulás a faluban, mustillat a pincékből és muzsika a hegyoldalból. Aki egyszer átéli, érzi, hogy a borvidéknek lelke van. Pénteken indult az idei buli.
Ősszel a Badacsony különleges arcát mutatja. A szőlőhegy lankáin mustillat keveredik a Balaton felől érkező szellővel, a faluban pedig vidám hangok szűrődnek át: nevetés, poharak koccanása. A badacsonyi szüret 2025-ben ismét nemcsak a borokról szól majd, hanem azokról a pillanatokról is, amikor a hagyomány, a közösség és a természet szépsége egyszerre van jelen. A Balaton-felvidék szőlőhegyei ilyenkor egyszerre mesélnek a múlt hagyományairól és a jelen sikereiről. A füredi és csopaki borvidék pincészetei ugyancsak szüreti programokat kínálnak, miközben a badacsonyi borok világhírűvé váltak - nemrégiben New Yorkban is bemutatkoztak.
Badacsonyi szüret 2025 - a Balaton legszínesebb őszi ünnepe
A hegy lábánál már reggel nyüzsgés kezdődik: árusok állítják fel a bódékat, ahol sajt, méz és házi sütemény kerül az asztalra. A Badacsonyi borút pincészeteiben a vendégek mustot kóstolnak, a felnőttek pedig az újborral ismerkednek. Délután népviseletbe öltözött táncosok és díszes szekerek vonulnak végig a falun, estére pedig koncertek és táncház színesítik a szüreti ünnepet.
Rózsakő – a Balaton örök szerelmi ígérete
Aki Badacsonyba jön szüret idején, gyakran felkeresi a híres Rózsakövet. A legenda úgy tartja, ha a szerelmesek együtt ülnek rajta, és a Balatonra tekintenek, szerelmük örökre megpecsételődik – nem véletlen, hogy a történet generációk óta él a helyiek elbeszéléseiben és írásaiban.
Badacsonyi szüret - hagyomány és élmény egy pohárban
A Badacsonyi borút nemcsak a pincészetek hálózata, hanem maga az élmény útvonala. A hegy ösvényein végigsétálva minden állomás más történetet mesél: családi pincékben házi pogácsa és friss must kerül az asztalra, míg a nagyobb borászatokban vezetett kóstolók és panorámás teraszok várják a vendégeket. A vulkanikus talajnak köszönhetően a borok különleges karaktert kapnak – a tüzes rizling, a könnyed rozé és a ritka kéknyelű mind-mind igazi badacsonyi büszkeség.
Kiállító borászatok a Badacsonyi Szüreten
A háromnapos szüreti mulatság alatt a Badacsony Parkban felállított faházakban az alábbi 12 borászat kínálja tételeit a látogatóknak:
- Békássy Borászat
- Borbély Családi Pincészet
- Büttner Borbirtok
- Éliás Birtok
- Fata Pince
- Laposa Birtok
- Málik Pince
- Nimfeum Borászat / Villa Salve Badacsony
- Patányi Pincészet
- Sipos Borház
- VáliBor – Váli Péter Borászata
Az élményt tovább gazdagítja a gasztronómia. A borhoz illő sajtok, a friss balatoni halételek, vagy akár a szőlőlevélben sült finomságok is megtalálhatók a borút állomásain. A szüreti napok alatt a vendégek gyakran találkozhatnak külön erre az alkalomra készített menüsorokkal is, amelyekben a bor és az étel harmóniája kerül előtérbe.
Badacsonyi szüret 2025 programjai
Szombat, szeptember 13.
Délután játszópark nyílik a kicsiknek, a színpadon pedig a Kiskalász Gyerekzenekar zenél. A templomban orgona- és gordonkakoncert hangolja ünnepélyesre a délutánt, este pedig a Badacsony-Tördemic Néptáncegyüttes ad műsort. A napot DJ Rádai zárja táncos hangulattal.
Vasárnap, szeptember 14.
A csúcspont: délelőtt elindul az ország egyik leghosszabb szüreti felvonulása Badacsonytomajból, ahol szekerek, táncosok és zenekarok kísérik a menetet. A vasárnap délután szüreti gálaműsort tartogat, fellép a Magyar Díva Duó (Horányi Juli & Horváth Márk), majd Bereczki Zoltán akusztikus koncertje zárja a háromnapos ünnepet.
Így búcsúzik a hegy a nyártól
A badacsonyi szüret 2025-ben ismét bebizonyítja, hogy nem csupán a borokról, hanem a közösségről, a hagyományokról és a Balaton szépségéről szól. A háromnapos ünnep során mindenki talál valamit, amihez kapcsolódhat: egy pohár újbor, egy kedves dal, egy legenda a hegyoldalból vagy egy mosoly a felvonulás közben. Aki egyszer átéli, érti meg igazán, miért térnek vissza évről évre olyan sokan Badacsonyba ősszel - mert ez több mint fesztivál, ez maga a balatoni életérzés..