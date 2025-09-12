Badacsonyi szüret 2025: felvonulás, tánc és felejthetetlen hangulat

Ősszel a Badacsony különleges arcát mutatja. A szőlőhegy lankáin mustillat keveredik a Balaton felől érkező szellővel, a faluban pedig vidám hangok szűrődnek át: nevetés, poharak koccanása. A badacsonyi szüret 2025-ben ismét nemcsak a borokról szól majd, hanem azokról a pillanatokról is, amikor a hagyomány, a közösség és a természet szépsége egyszerre van jelen. A Balaton-felvidék szőlőhegyei ilyenkor egyszerre mesélnek a múlt hagyományairól és a jelen sikereiről. A füredi és csopaki borvidék pincészetei ugyancsak szüreti programokat kínálnak, miközben a badacsonyi borok világhírűvé váltak - nemrégiben New Yorkban is bemutatkoztak.

Badacsonyi szüret 2025 – bor, zene és hagyomány a Balaton partján, csodálatos panorámával

Forrás: csodalatosbalaton.hu

Badacsonyi szüret 2025 - a Balaton legszínesebb őszi ünnepe

A hegy lábánál már reggel nyüzsgés kezdődik: árusok állítják fel a bódékat, ahol sajt, méz és házi sütemény kerül az asztalra. A Badacsonyi borút pincészeteiben a vendégek mustot kóstolnak, a felnőttek pedig az újborral ismerkednek. Délután népviseletbe öltözött táncosok és díszes szekerek vonulnak végig a falun, estére pedig koncertek és táncház színesítik a szüreti ünnepet.

Rózsakő – a Balaton örök szerelmi ígérete Aki Badacsonyba jön szüret idején, gyakran felkeresi a híres Rózsakövet. A legenda úgy tartja, ha a szerelmesek együtt ülnek rajta, és a Balatonra tekintenek, szerelmük örökre megpecsételődik – nem véletlen, hogy a történet generációk óta él a helyiek elbeszéléseiben és írásaiban.

Badacsonyi szüret - hagyomány és élmény egy pohárban

A Badacsonyi borút nemcsak a pincészetek hálózata, hanem maga az élmény útvonala. A hegy ösvényein végigsétálva minden állomás más történetet mesél: családi pincékben házi pogácsa és friss must kerül az asztalra, míg a nagyobb borászatokban vezetett kóstolók és panorámás teraszok várják a vendégeket. A vulkanikus talajnak köszönhetően a borok különleges karaktert kapnak – a tüzes rizling, a könnyed rozé és a ritka kéknyelű mind-mind igazi badacsonyi büszkeség.

Kiállító borászatok a Badacsonyi Szüreten A háromnapos szüreti mulatság alatt a Badacsony Parkban felállított faházakban az alábbi 12 borászat kínálja tételeit a látogatóknak : Békássy Borászat Borbély Családi Pincészet Büttner Borbirtok Éliás Birtok Fata Pince Laposa Birtok Málik Pince Nimfeum Borászat / Villa Salve Badacsony Patányi Pincészet Sipos Borház VáliBor – Váli Péter Borászata

Az élményt tovább gazdagítja a gasztronómia. A borhoz illő sajtok, a friss balatoni halételek, vagy akár a szőlőlevélben sült finomságok is megtalálhatók a borút állomásain. A szüreti napok alatt a vendégek gyakran találkozhatnak külön erre az alkalomra készített menüsorokkal is, amelyekben a bor és az étel harmóniája kerül előtérbe.