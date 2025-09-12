szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Badacsonyi borút

31 perce

Badacsonyi szüret 2025: felvonulás, tánc és felejthetetlen hangulat

Címkék#Badacsony#Balaton#bor#borászat#szüret

Ősszel a Badacsony különleges arcát mutatja. A badacsonyi szüret 2025-ben nem pusztán borfesztivál, hanem élmény: felvonulás a faluban, mustillat a pincékből és muzsika a hegyoldalból. Aki egyszer átéli, érzi, hogy a borvidéknek lelke van. Pénteken indult az idei buli.

Sabjanics-Somlai Petra

Ősszel a Badacsony különleges arcát mutatja. A szőlőhegy lankáin mustillat keveredik a Balaton felől érkező szellővel, a faluban pedig vidám hangok szűrődnek át: nevetés, poharak koccanása. A badacsonyi szüret 2025-ben ismét nemcsak a borokról szól majd, hanem azokról a pillanatokról is, amikor a hagyomány, a közösség és a természet szépsége egyszerre van jelen. A Balaton-felvidék szőlőhegyei ilyenkor egyszerre mesélnek a múlt hagyományairól és a jelen sikereiről. A füredi és csopaki borvidék pincészetei ugyancsak szüreti programokat kínálnak, miközben a badacsonyi borok világhírűvé váltak - nemrégiben New Yorkban is bemutatkoztak.

Badacsonyi szüret 2025 – bor, zene és hagyomány a Balaton partján
Badacsonyi szüret 2025 – bor, zene és hagyomány a Balaton partján, csodálatos panorámával
Forrás: csodalatosbalaton.hu

Badacsonyi szüret 2025 - a Balaton legszínesebb őszi ünnepe

A hegy lábánál már reggel nyüzsgés kezdődik: árusok állítják fel a bódékat, ahol sajt, méz és házi sütemény kerül az asztalra. A Badacsonyi borút pincészeteiben a vendégek mustot kóstolnak, a felnőttek pedig az újborral ismerkednek. Délután népviseletbe öltözött táncosok és díszes szekerek vonulnak végig a falun, estére pedig koncertek és táncház színesítik a szüreti ünnepet.

Rózsakő – a Balaton örök szerelmi ígérete

Aki Badacsonyba jön szüret idején, gyakran felkeresi a híres Rózsakövet. A legenda úgy tartja, ha a szerelmesek együtt ülnek rajta, és a Balatonra tekintenek, szerelmük örökre megpecsételődik – nem véletlen, hogy a történet generációk óta él a helyiek elbeszéléseiben és írásaiban.

@kitty_szaboo Ez a badacsonyi borút, ahol egymás mellett sorakoznak a hangulatos pincék, kilátással a Balatonra.🍇 Te boroztál már itt? Melyik a kedvenc borod innen?🍷 #badacsony #balaton #gasztro #foodtok #magyarország ♬ Magyar Csárdások - "Fáklya" Központi Népi Táncegyüttes Budapest

Badacsonyi szüret - hagyomány és élmény egy pohárban

A Badacsonyi borút nemcsak a pincészetek hálózata, hanem maga az élmény útvonala. A hegy ösvényein végigsétálva minden állomás más történetet mesél: családi pincékben házi pogácsa és friss must kerül az asztalra, míg a nagyobb borászatokban vezetett kóstolók és panorámás teraszok várják a vendégeket. A vulkanikus talajnak köszönhetően a borok különleges karaktert kapnak – a tüzes rizling, a könnyed rozé és a ritka kéknyelű mind-mind igazi badacsonyi büszkeség.

Kiállító borászatok a Badacsonyi Szüreten

A háromnapos szüreti mulatság alatt a Badacsony Parkban felállított faházakban az alábbi 12 borászat kínálja tételeit a látogatóknak:

  1. Békássy Borászat
  2. Borbély Családi Pincészet
  3. Büttner Borbirtok
  4. Éliás Birtok
  5. Fata Pince
  6. Laposa Birtok
  7. Málik Pince
  8. Nimfeum Borászat / Villa Salve Badacsony
  9. Patányi Pincészet
  10. Sipos Borház
  11. VáliBor – Váli Péter Borászata

Az élményt tovább gazdagítja a gasztronómia. A borhoz illő sajtok, a friss balatoni halételek, vagy akár a szőlőlevélben sült finomságok is megtalálhatók a borút állomásain. A szüreti napok alatt a vendégek gyakran találkozhatnak külön erre az alkalomra készített menüsorokkal is, amelyekben a bor és az étel harmóniája kerül előtérbe.

Németh Pince – családias hangulat Badacsonyban
Fotó: BALINT MARKOTH / Forrás: badacsony.com

Badacsonyi szüret 2025 programjai

Szombat, szeptember 13.
Délután játszópark nyílik a kicsiknek, a színpadon pedig a Kiskalász Gyerekzenekar zenél. A templomban orgona- és gordonkakoncert hangolja ünnepélyesre a délutánt, este pedig a Badacsony-Tördemic Néptáncegyüttes ad műsort. A napot DJ Rádai zárja táncos hangulattal.

Vasárnap, szeptember 14.
A csúcspont: délelőtt elindul az ország egyik leghosszabb szüreti felvonulása Badacsonytomajból, ahol szekerek, táncosok és zenekarok kísérik a menetet. A vasárnap délután szüreti gálaműsort tartogat, fellép a Magyar Díva Duó (Horányi Juli & Horváth Márk), majd Bereczki Zoltán akusztikus koncertje zárja a háromnapos ünnepet.

 

Így búcsúzik a hegy a nyártól

A badacsonyi szüret 2025-ben ismét bebizonyítja, hogy nem csupán a borokról, hanem a közösségről, a hagyományokról és a Balaton szépségéről szól. A háromnapos ünnep során mindenki talál valamit, amihez kapcsolódhat: egy pohár újbor, egy kedves dal, egy legenda a hegyoldalból vagy egy mosoly a felvonulás közben. Aki egyszer átéli, érti meg igazán, miért térnek vissza évről évre olyan sokan Badacsonyba ősszel - mert ez több mint fesztivál, ez maga a balatoni életérzés..

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu