Elképesztő hangulatú régi fotók: a badacsonyi szüret arcai az 1960-as évekből

Vannak pillanatok, amelyeket egyetlen fotó is képes örökre megőrizni. Ilyenek a régi badacsonyi szüret felvételei is, amelyek visszarepítenek bennünket az 1950-es, 60-as évek hangulatába. A képeken nemcsak a szőlőt szedő embereket látjuk, hanem egy egész közösség lüktetését: a munkát, a nevetést, a fáradtságot és az esték vigasságát. A szüreti fotók egyszerre idézik fel a bor illatát, a citeraszó ritmusát és a hegyoldalban átélt örömöt.

Régi idők ünnepe a Balaton mellett - badacsonyi szüret hangulata.

Forrás: Fortepan/Mészáros Zoltán

Badacsonyi szüret régen: közösségi élmény és hagyomány

A Fortepan felvételein megelevenedik a múlt: a szőlősorokban fiatalok és idősek dolgoztak együtt, a puttonyokból ömlött a szőlő a présházba, a levegőt pedig a friss must illata lengte be. A közösség minden tagja részt vett benne, mert a szüret egyben ünnep is volt: énekkel, tréfás rigmusokkal, citeraszóval. A képek megmutatják, milyen volt, amikor a falu egyszerre élt és lüktetett a szőlőhegy oldalában.

Szüret akkor és most

A múlt században a szüreti napok egybeforrtak a közösségi élettel: estére szüreti bál kerekedett, ahol a fiatalok hajnalig táncoltak, az asztalokon húsleves, töltött káposzta és kalács várt mindenkit. Ma a szüret inkább turisztikai program, ahol gépek segítik a munkát, és a résztvevők gyakran vendégként csatlakoznak. Bár a puttonyosok helyét ma modern technika vette át, a szüreti hangulat ma is él: a bálok, a felvonulások és a bor kóstolása még mindig összeköti az embereket.

Badacsonytomaji borok és hagyományok Szürkebarát legendája: A vidék legnépszerűbb bora, amelyet sokan francia szerzeteseknek tulajdonítanak.

A vidék legnépszerűbb bora, amelyet sokan francia szerzeteseknek tulajdonítanak. Kéknyelű különlegessége: Ritkaságnak számító szőlőfajta, amely Badacsony környékén maradt fenn.

Ritkaságnak számító szőlőfajta, amely Badacsony környékén maradt fenn. Vulkanikus talaj íze: A badacsonyi borok egyedi karakterét a hegy vulkanikus kőzete adja, amely ásványos jegyeket kölcsönöz a nedűnek.

A badacsonyi borok egyedi karakterét a hegy vulkanikus kőzete adja, amely ásványos jegyeket kölcsönöz a nedűnek. Boros hagyományok: Badacsonytomaj pincéiben generációk óta készítenek borokat, amelyek nemcsak helyben, hanem országos hírnévre is szert tettek.

A szüreti hangulat öröksége

A régi Fortepan képek és a mai szüreti rendezvények között hatalmas a különbség, mégis van, ami változatlan: a közösség iránti vágy és a bor szeretete. A badacsonyi szüret ma már más formában él, de a múlt fotói segítenek megőrizni azt az élményt, amely egyszerre volt munka, mulatság és közös ünnep.

Galériánkban még több archív fotót találsz a badacsonyi szüret hangulatáról, érdemes végiglapozni!