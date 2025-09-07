Visszajövök én egyszer még – és visszajöttek

Péntek este óriási érdeklődés volt az erdélyi magyar zenekar, a Bagossy Brothers Company iránt Veszprém közkedvelt buli helyszínén. Minden volt, ami egy fergeteges hangulatú koncerthez kell: látványos fényshow, közös éneklés, táncolás. Megmozgatott minden részt vevőt, idős és fiatalt egyaránt.

2023 után ismét a Gyárkert színpadán a Bagossy Brothers Company

Fotó: Annus Gábor/Napló

A Bagossy Brothers Company ismét a Gyárkertben

A hatalmas rajongótáborral rendelkező zenekar népzenei elemekkel színesítette a káprázatos előadást. Hegedű és nagybőgő mellett, harmonikaszólót is hallhattunk.

Az este folyamán az új dalok mellett felcsendült jó néhány régebbi, közkedvelt dalt is, mint például az Álmodj énnekem, Balaton, Harmonikás, Olyan ő, Van egy ház, Van ez a hely, Visszajövök.