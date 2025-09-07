szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Gyárkert

1 órája

Visszajövök én egyszer még – és visszajöttek

Címkék#Gyárkert Kultúrpark#Bagossy Brothers Company#Veszprém

2023 után ismét a Gyárkert színpadán a Bagossy Brothers Company.

Lázár Valéria Anna

Péntek este óriási érdeklődés volt az erdélyi magyar zenekar, a Bagossy Brothers Company iránt Veszprém közkedvelt buli helyszínén. Minden volt, ami egy fergeteges hangulatú koncerthez kell: látványos fényshow, közös éneklés, táncolás. Megmozgatott minden résztvevőt, idős és fiatalt egyaránt.

2023 után ismét a Gyárkert színpadán a Bagossy Brothers Company Fotó: Annus Gábor/Napló
2023 után ismét a Gyárkert színpadán a Bagossy Brothers Company
Fotó: Annus Gábor/Napló

A Bagossy Brothers Company ismét a Gyárkertben

A hatalmas rajongótáborral rendelkező zenekar népzenei elemekkel színesítette a káprázatos előadást. Hegedű és nagybőgő mellett, harmonikaszólót is hallhattunk.

Az este folyamán az új dalok mellett felcsendült jó néhány régebbi, közkedvelt dalt is, mint például az Álmodj énnekem, Balaton, Harmonikás, Olyan ő, Van egy ház, Van ez a hely, Visszajövök.

Visszajövök én egyszer még – és visszajöttek

Fotók: Annus Gábor/Napló

A Gyárkert közönsége szinte együtt lélegzett a fiúkkal, nem csoda, hogy a koncert végén az együttesre tapsvihar zúdult.

 

