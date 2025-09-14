szeptember 14., vasárnap

Bahart: rekordokkal zárult a hajózási főszezon (+ videó)

Címkék#személyhajó#Balatoni Hajózási Zrt#szezon#komp#rekord

Rekordokkal zárta az idei hajózási főszezont a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart). A kompokon utazók száma elérte az 1 millió 220 ezret, a személyhajókon pedig közel 820 ezren vágtak neki a balatoni vizeknek, így a Bahart már augusztus 29-én átlépte a kétmilliós utasszámot – jóval korábban, mint tavaly – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalata.

MTI

A nyár három hónapjában összesen mintegy 1 millió 630 ezren választották a Balatoni Hajózási Zrt. szolgáltatásait, ami közel 5 százalékkal több, mint a tavalyi szezonban. A Bahart sikeréhez hozzájárult a sűrűbb menetrend, a változatos programok, valamint az új, családbarát kedvezmények is.

A Bahart kompszolgáltatásának forgalma június és augusztus között 34 ezerrel nőtt az előző év azonos időszakához képest
Fotó: Napló/Veol

A Bahart kompjai és személyhajójáratai egyaránt népszerűek voltak

A kompszolgáltatás forgalma június és augusztus között 34 ezerrel nőtt az előző év azonos időszakához képest, így 904 ezren keltek át a tavon, ami nagyjából 4 százalékos bővülés. A személyhajókon pedig 726 ezren utaztak – ez 42 ezerrel, vagyis 6 százalékkal több, mint tavaly nyáron.

A legmozgalmasabb hónap augusztus volt: több mint 708 ezren szálltak hajóra, szemben a tavalyi 665 ezerrel. A legtöbb utas augusztus 9-én, a Balaton-átúszás napján választotta a Balatoni Hajózási Zrt. járatait – ezen a napon 21 ezren hajóztak. A Strand Fesztivál utolsó napja (augusztus 23.) és a Moto GP Magyar Nagydíj hétvégéje is hatalmas forgalmat hozott: közel 18-18 ezren vették igénybe a kompokat vagy a személyhajókat.

Az év első nyolc hónapja is szépen alakult: az összes utasszám megközelítette a 2 millió 40 ezret. A kerékpáros utasok száma is megugrott: 167 ezren vitték magukkal biciklijüket, ami 13 százalékos növekedést jelent. A kompokon 6, a személyhajókon pedig 20 százalékkal többen utaztak két keréken – ebben a 10 százalékkal kedvezőbb jegyárak is szerepet játszottak.

A menetrend szerinti járatok közül a legtöbben a Füred katamaránnal, valamint a Tomaj és a Balaton nevű új hajókkal utaztak. A nosztalgiahajók közül a Helka és a Kelén maradt a nagy kedvenc. A Balaton legforgalmasabb kikötője a megújult balatonfüredi móló volt több mint 150 ezer utassal – ezzel megelőzte Badacsonyt és Siófokot. A legtöbb sétahajós Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak. A statisztikák szerint minden harmadik utas évente többször is visszatér a Bahart járataira.

A programhajók idén is óriási népszerűségnek örvendtek: 

  • a gyerek-, 
  • chill- és 
  • bulihajókon 

26 ezer vendég szórakozott. Az újdonságnak számító Kalap Jakab gyerekkoncert-hajók minden alkalommal telt házzal futottak ki, augusztus 19-én és 20-án pedig összesen 2 ezer utas gyönyörködött a balatoni tűzijátékokban a fedélzetről.

Az idén bevezetett extra kedvezményeknek köszönhetően a családi jeggyel utazók száma több mint duplájára, 163 ezerre nőtt, ami szintén hozzájárult a rekordszámú utasforgalomhoz.

Eközben az online és jegyautomatákon keresztüli vásárlás is egyre népszerűbb: az utasok több mint 20 százaléka már így váltotta meg a jegyét, ami 27 százalékos növekedés tavalyhoz képest. A programhajóknál az előre megvett online jegyek aránya pedig már az 50 százalékot is átlépte.

Az idei sikerekhez jelentős mértékben hozzájárult, hogy 2023-ban új hajókkal bővült a Bahart-flotta, amikor történelmi léptékű műszaki fejlesztés valósulhatott meg, ugyanis a rendszerváltás óta először érkeztek új kompok és katamaránok a Balatonra. 


 

 

 

 

