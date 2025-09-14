Bahart: rekordokkal zárult a hajózási főszezon (+ videó)

A nyár három hónapjában összesen mintegy 1 millió 630 ezren választották a Balatoni Hajózási Zrt. szolgáltatásait, ami közel 5 százalékkal több, mint a tavalyi szezonban. A Bahart sikeréhez hozzájárult a sűrűbb menetrend, a változatos programok, valamint az új, családbarát kedvezmények is.

A Bahart kompszolgáltatásának forgalma június és augusztus között 34 ezerrel nőtt az előző év azonos időszakához képest

Fotó: Napló/Veol

A Bahart kompjai és személyhajójáratai egyaránt népszerűek voltak

A kompszolgáltatás forgalma június és augusztus között 34 ezerrel nőtt az előző év azonos időszakához képest, így 904 ezren keltek át a tavon, ami nagyjából 4 százalékos bővülés. A személyhajókon pedig 726 ezren utaztak – ez 42 ezerrel, vagyis 6 százalékkal több, mint tavaly nyáron.

A legmozgalmasabb hónap augusztus volt: több mint 708 ezren szálltak hajóra, szemben a tavalyi 665 ezerrel. A legtöbb utas augusztus 9-én, a Balaton-átúszás napján választotta a Balatoni Hajózási Zrt. járatait – ezen a napon 21 ezren hajóztak. A Strand Fesztivál utolsó napja (augusztus 23.) és a Moto GP Magyar Nagydíj hétvégéje is hatalmas forgalmat hozott: közel 18-18 ezren vették igénybe a kompokat vagy a személyhajókat.

Az év első nyolc hónapja is szépen alakult: az összes utasszám megközelítette a 2 millió 40 ezret. A kerékpáros utasok száma is megugrott: 167 ezren vitték magukkal biciklijüket, ami 13 százalékos növekedést jelent. A kompokon 6, a személyhajókon pedig 20 százalékkal többen utaztak két keréken – ebben a 10 százalékkal kedvezőbb jegyárak is szerepet játszottak.

A menetrend szerinti járatok közül a legtöbben a Füred katamaránnal, valamint a Tomaj és a Balaton nevű új hajókkal utaztak. A nosztalgiahajók közül a Helka és a Kelén maradt a nagy kedvenc. A Balaton legforgalmasabb kikötője a megújult balatonfüredi móló volt több mint 150 ezer utassal – ezzel megelőzte Badacsonyt és Siófokot. A legtöbb sétahajós Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak. A statisztikák szerint minden harmadik utas évente többször is visszatér a Bahart járataira.

A programhajók idén is óriási népszerűségnek örvendtek:

a gyerek-,

chill- és

bulihajókon

26 ezer vendég szórakozott. Az újdonságnak számító Kalap Jakab gyerekkoncert-hajók minden alkalommal telt házzal futottak ki, augusztus 19-én és 20-án pedig összesen 2 ezer utas gyönyörködött a balatoni tűzijátékokban a fedélzetről.