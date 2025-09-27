37 perce
Dudar és a vasút, amely szénnel írta történelmét – Nyolcvanéves archív videót mutatunk a Bakony mélyéről
A rendszerváltás után összeomlott a szénbányászat, és ezzel együtt a vasúti közlekedés is megszűnt. A Bakony mélyében egykor több ezer ember dolgozott, ma már csak rozsda és csend mesél a múltról. Miért hallgattak el a mozdonyok Dudaron, és miért zárultak be az aknák? A válasz nemcsak a helyiek emlékezetében, hanem archív újságokban is fellelhető.
Az erdő takarásában, ahol a fenyők között ma már csak a csendet veri fel a madárdal, egykor a mozdonyok füttye uralta a vidéket. Dudar neve összeforrt a szénnel és a vasúttal: itt álltak az ikeraknák, a szénosztályozó, a víztorony és a keskeny nyomtávú kisvasút, amely a hegy gyomrából hozta fel a „fekete aranyat”. A múlt nyomai ma is kitapinthatók a Bakonyban, ha valaki engedi, hogy a szemét vezesse a rozsda, a törött ablakkeretek és a sínekbe kapaszkodó indák sokasága.
A dudari bányaüzem a Bakony ipartörténetének egyik legfontosabb állomása volt
A dudari szénbánya vasútjának története 1944 tavaszán indult, amikor a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. a kormányzat nyomására nekilátott a szénszállítást biztosító kisvasút építésének, ám a háborús helyzet és a munkaszolgálatos századok elvezénylése miatt a munkálatok hamar félbeszakadtak. A front elvonulása után, 1945 végén újraindult az építkezés, immár politikai foglyokkal és MÁV-gőzmozdonyokkal, és 1946 februárjára a 760 milliméteres nyomtávú vasút elérte a dudari bányát, ahol megindult a szénszállítás. Az ünnepélyes átadást 1946. április 17-én tartották Zircen, amelyről a filmhíradó is beszámolt. Bár még abban az évben a nagyvasúton is elindult a szállítás, és a kisvasút jelentősége csökkent, a pálya megépítése így is a Bakony ipartörténetének egyik emlékezetes mérföldkövévé vált.
A fénykor és az ipar dübörgése
Az 1950-es években készült el a dudari ikerakna, ahol 1953-ban indult meg a termelés. A szénosztályozó tornyai, a vágatok és a szállítószalagok mind hozzátartoztak a táj képéhez. A ’70-es és ’80-as években közel kétezer ember dolgozott itt, a bánya mellett a Bakony Művek üzeme is működött. A vonalon napi 4-5 vonatpár szállította a bányászokat és a szenet, sőt egy időben még közvetlen járat is közlekedett Dudarbánya és Balatonfüred között, Veszprém belvárosán át. A sínpárok ekkor még a fejlődés és a biztos megélhetés szimbólumai voltak. A vasút a környék településeit is összekötötte, megállói Kardosréten, Nagyesztergáron és Dudar faluban is fontos szerepet kaptak.
A leépülés és az elnémult vonatok
A rendszerváltás után azonban gyorsan hanyatlani kezdett a szénbányászat. 1997-ben leállt a kitermelés, 1999-re a szénosztályozót és az aknatornyokat lebontották. A vasúti személyszállítás megszűnt, a sínpárok fölött az erdő vett át uralmat. Az egykor élettel teli állomásépületek elhagyatottan árválkodnak, vakolatukat lehántotta az idő. A bánya megszűnésével közel kétezer munkahely tűnt el a térségből. A dudariak többsége kénytelen volt Veszprémbe vagy Zircre ingázni, a helyi ipar emléke pedig lassan urbexfotósok és történészek kincse lett.
Üzleti terveinket a széntermelésből származó bevételre alapoztuk,vagyis a termelés kb. 20%-át kitevő lakossági, kb. 15—18%-át kitevő egyéb fogyasztói, 2—5%-át kitevő huminpiaci (mezőgazdasági) értékesítésre, és reméltük, hogy a fennmaradó 60%-ra piaci körülmények között lesz vásárló, hiszen az országban szinte legolcsóbban kínáltuk az energetikai szénport. Reményeink nem váltak be, mivel az energetikai szénpiac nem működött.
Bányászati és Kohászati Lapok – Bányászat, 1998-09-01 / 5. szám
Az aknatornyok árnyéka a feledés homályába vész
Bár a személyforgalom megszűnt, a Zirc–Dudarbánya vasútvonal nem vált teljesen néma sínné. 2006 óta időnként teherforgalom zajlik rajta: főleg bauxitot és szenet szállítanak M47-es mozdonyokkal. Fotós különvonatok is feltűntek, rendezvények keretében. A sínek tehát ma is léteznek, bár a pályasebesség mindössze 20 km/h, és a vonatok ritkán zavarják meg a Bakony csendjét. Civil szervezetek hosszabb távon a turisztikai hasznosítást, nosztalgiavonatok közlekedtetését tervezik. Az erdei vasútvonal festői kilátást nyújt, és remek alapja lehetne egy múltidéző programnak. A szénbányászat feltámadása inkább vágyálom, de a vasút múltja és jelenléte önmagában is örökség, amelyet érdemes életben tartani.
Urbexélmény a Bakony szívében
Aki ma Dudaron jár, még láthat maradványokat:
- rozsdamarta acélcsöveket,
- omladozó falakat,
- a víztorony sziluettjét.
A sínpárok közül fák nőnek ki, a természet lassan visszaveszi, amit az ipar elvett. Urbex-fotós szemmel különleges élmény: a betontömbök repedéseiben növények kapaszkodnak, a rozsdás vasdarabok a naplementében szoborként állnak. Dudar vasútja ma már nem a szén szállítója, hanem emlékeztető: minden, ami egyszer dübörög, elcsendesedhet. De a múlt nyomai itt maradnak a Bakony szívében, a sínpárok mentén.
