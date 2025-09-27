Dudar és a vasút, amely szénnel írta történelmét – Nyolcvanéves archív videót mutatunk a Bakony mélyéről

Az erdő takarásában, ahol a fenyők között ma már csak a csendet veri fel a madárdal, egykor a mozdonyok füttye uralta a vidéket. Dudar neve összeforrt a szénnel és a vasúttal: itt álltak az ikeraknák, a szénosztályozó, a víztorony és a keskeny nyomtávú kisvasút, amely a hegy gyomrából hozta fel a „fekete aranyat”. A múlt nyomai ma is kitapinthatók a Bakonyban, ha valaki engedi, hogy a szemét vezesse a rozsda, a törött ablakkeretek és a sínekbe kapaszkodó indák sokasága.

Felújított cégér hirdeti a múlt dicsőségét Dudaron, a Bakony közepén

Fotó: Csizi Péter/Napló

A dudari bányaüzem a Bakony ipartörténetének egyik legfontosabb állomása volt

A dudari szénbánya vasútjának története 1944 tavaszán indult, amikor a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. a kormányzat nyomására nekilátott a szénszállítást biztosító kisvasút építésének, ám a háborús helyzet és a munkaszolgálatos századok elvezénylése miatt a munkálatok hamar félbeszakadtak. A front elvonulása után, 1945 végén újraindult az építkezés, immár politikai foglyokkal és MÁV-gőzmozdonyokkal, és 1946 februárjára a 760 milliméteres nyomtávú vasút elérte a dudari bányát, ahol megindult a szénszállítás. Az ünnepélyes átadást 1946. április 17-én tartották Zircen, amelyről a filmhíradó is beszámolt. Bár még abban az évben a nagyvasúton is elindult a szállítás, és a kisvasút jelentősége csökkent, a pálya megépítése így is a Bakony ipartörténetének egyik emlékezetes mérföldkövévé vált.

A fénykor és az ipar dübörgése

Az 1950-es években készült el a dudari ikerakna, ahol 1953-ban indult meg a termelés. A szénosztályozó tornyai, a vágatok és a szállítószalagok mind hozzátartoztak a táj képéhez. A ’70-es és ’80-as években közel kétezer ember dolgozott itt, a bánya mellett a Bakony Művek üzeme is működött. A vonalon napi 4-5 vonatpár szállította a bányászokat és a szenet, sőt egy időben még közvetlen járat is közlekedett Dudarbánya és Balatonfüred között, Veszprém belvárosán át. A sínpárok ekkor még a fejlődés és a biztos megélhetés szimbólumai voltak. A vasút a környék településeit is összekötötte, megállói Kardosréten, Nagyesztergáron és Dudar faluban is fontos szerepet kaptak.