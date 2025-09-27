Faoszlopokkal mentették meg az omladozó falat

Szerencsére nem éles helyzetről, csupán a Bakony Mentőcsoport éves felkészítő gyakorlatáról volt szó. A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében zajló eseményhez több partner is csatlakozott, köztük a Veszprém Vármegyei Területi Védelmi Bizottság, a Bakonyerdő Zrt., valamint a Veszprém Vármegyei Mérnöki Kamara.

A Bakony Mentőcsoport gyakorlatához több szervezet is csatlakozott

Forrás: Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A Bakony Mentőcsoport számára fontosak az ilyen gyakorlatok

Utóbbi szervezet négy tagja végezte el a konkrét műszaki feladatot: a megdőlt oldalfal ideiglenes, faoszlopos megerősítését, amelyet egy délelőtt alatt sikerült kivitelezniük - számolt be a Veszprém VMKI. Hozzátették, a helyszín különleges történelmi értékkel bír: a pajtakerti épületek többsége a 18–19. század fordulóján épült, de gyökereik egészen a középkorig nyúlnak vissza. A terület a török idők utáni újjáépítés során káptalani majorságként funkcionált, ma pedig sajátos városképi színfoltot jelent. Bár a falmegtámasztás valós helyszínen történt, mindez egy éves ismétlő gyakorlat része volt, amelynek célja a szakmai felkészültség, a gyors reagálás és az együttműködés fejlesztése.

A szakemberek a megdőlt oldalfal ideiglenes, faoszlopos megerősítését végezték el

A Bakony Mentőcsoport és tagszervezetei az elmúlt években több hasonló projektet hajtottak végre. A mérnöki kamara önkéntesei például már fa gyaloghidakat is építettek a természetben, most pedig a falmegtámasztásban bizonyították szaktudásukat. A feladat célja nem pusztán a technikai ismeretek frissítése volt: a gyakorlat erősítette a csapatmunkát, a problémamegoldó képességet, és példát mutatott a fenntartható anyaghasználatról is.

Az esemény egyértelműen rávilágított arra, hogy a katasztrófavédelem és a civil szervezetek együttműködése kulcsfontosságú a váratlan helyzetek kezelésében.