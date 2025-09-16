szeptember 16., kedd

Edit névnap

Pöfeteg gomba

12 perce

Óriásokat rejt a Bakony (+ videó)

#Bakony#gyerekkori emlék#pöffeteg#gomba

Az őszi erdők kincsei között különleges helyet foglal el a pöfeteg gomba. A Bakonyban gyakran találkozhatunk vele.

Veol.hu

A Bakony rengetege nemcsak a túrázók kedvelt célpontja, hanem a gombászok paradicsoma is. Az őszi bakonyi erdők egyik legkülönlegesebb lakója a pöfeteg gomba, amely sokak számára kedves gyerekkori emlék, másoknak pedig valódi csemege.

A Bakony erdeiben a pöfeteg gomba nemcsak gasztronómiai csemege, hanem kedves gyerekkori emlék is
A Bakony erdeiben a pöfeteg gomba nemcsak gasztronómiai csemege, hanem kedves gyerekkori emlék is 
Fotó: Alexander Patus / Facebook

Pöfeteg gomba a Bakony erdeiben

A pöfeteg különböző fajai a világ szinte minden táján előfordulnak, de a Bakony változatos élőhelyei – tölgyesek, bükkösök, rétek és erdei tisztások ideális körülményeket kínálnak számukra. Nevét onnan kapta, hogy ha az érett példányokat megnyomjuk, apró nyílásukon keresztül barna spórák „pöffennek” ki, mintha füstöt eregetnének. Ez a jelenség mindig mosolyt csal az erdőjárók arcára, a gyerekek pedig különösen szívesen kísérleteznek vele.

Gasztronómiai szempontból a fiatal, még hófehér belsejű pöfeteg fogyasztható. Ilyenkor állaga szivacsos, íze enyhén gombás, amely kirántva, vajon pirítva vagy levesbe főzve is finom. Fontos azonban, hogy kizárólag a teljesen friss, fehér húsú példányokat gyűjtsük, mert az öreg, barnuló gombák már nem alkalmasak étkezésre, sőt összetéveszthetők mérgező fajokkal. Ezért kezdő gombászoknak mindig ajánlott szakellenőr segítségét kérni.

A modern természetjárás szempontjából a pöfeteg különlegessége, hogy látványa és „füstölése” játékossá teszi az erdőt, miközben a gombák életciklusának egy érdekes pillanatát is bemutatja. A gombászok körében igazi szezonális örömforrás, a turistáknak pedig egy kis természeti kuriózum.

A Bakony nemcsak a magaslatok és völgyek változatosságát kínálja, hanem olyan apró csodákat is, mint a pöfeteg. Akár a konyhában szeretnénk kipróbálni, akár csak az erdei sétán gyönyörködni benne, ez a gomba a vidék egyik legkedvesebb kísérője.

 

