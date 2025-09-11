Gasztronómia és közösségi élmények Farkasgyepűn

A Bakony Vad Gasztro és Családi Nap programja hagyományosan a vadpörkölt-főzőversennyel vette kezdetét, ahol idén is több lelkes csapat mérte össze tudását annak reményében, hogy a legízletesebb fogással nyűgözze le a zsűrit. Az értékelőbizottság munkáját Csatári László elnök vezette Takács András és Koncz Ferenc közreműködésével.

A Bakony Vad Gasztro és Családi Napon a legfinomabb ételt a Hegylakók csapata készítette

Fotó: Máhl Kornél

A Bakony Vad Gasztro és Családi Napon a gyerekekről sem feledkeztek meg

A vendégeket Takács Szabolcs főispán is köszöntötte, aki hangsúlyozta a közösségi összefogás jelentőségét. A verseny végül a Hegylakók csapatának győzelmével zárult, a második helyet a Farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet érdemelte ki, míg a harmadik díjat a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatala nyerte el.

Nemcsak pörkölt, hanem lángos is készült a gasztronapon

Fotó: Máhl Kornél

Amíg a felnőttek a bográcsok mellett dolgoztak, addig a gyerekek is bepillantást nyerhettek a főzés világába, hiszen az „Ismerd meg, főzd meg, edd meg” elnevezésű interaktív programnak köszönhetően játékos, mégis tanulságos formában tapasztalhatták meg a közös ételkészítés örömét. A kezdeményezést az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém Vármegyei Területi Szervezete valósította meg, amely nemcsak szórakoztató élményt, hanem készségfejlesztő lehetőséget is kínált a legkisebbeknek.

A jó hangulatról a Bakony Vadászkürt Egylet tagjai is gondoskodtak

Fotó: Máhl Kornél

A kulturális programok között színvonalas zenei fellépéseket élvezhetett a közönség: Kossuth Gergő, az Úrkúti Orfeum Operett Társulat, valamint a Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar gondoskodtak a jó hangulatról, miközben a Bakony Vadászkürt Egylet tagjai ismét bebizonyították, hogy a vadászkürt dallamai nemcsak a vadásztársadalom, hanem a szélesebb közönség körében is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. A rendezvény idén is igazolta, hogy a közös főzés, a hagyományok ápolása, a zenés programok és a jó társaság olyan értékek, amelyek képesek összekötni az embereket, és amelyek miatt évről évre érdemes visszatérni Farkasgyepűre, hogy közösen élhessük át a tartalmas kikapcsolódás élményét.