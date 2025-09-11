szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Illatok, ízek, élmények

1 órája

Gasztronómia és közösségi élmények Farkasgyepűn

Címkék#Farkasgyepű#Bakony Vad Gasztro és Családi Nap#vadgazdálkodás#főzőverseny

A Farkasgyepű Fejlődéséért Egyesület és a helyi önkormányzat immár harmadik alkalommal rendezte meg a Bakony Vad Gasztro és Családi Napot, melyet a Bakonyerdő Zrt. és az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém Vármegyei Területi Szervezete is támogatott. A rendezvény legfőbb célja az volt, hogy tovább erősítsék a közösségi kapcsolatokat a településen olyan módon, hogy a felelős vadgazdálkodás társadalmi elfogadottságát is növeljék.

Haraszti Gábor

A Bakony Vad Gasztro és Családi Nap programja hagyományosan a vadpörkölt-főzőversennyel vette kezdetét, ahol idén is több lelkes csapat mérte össze tudását annak reményében, hogy a legízletesebb fogással nyűgözze le a zsűrit. Az értékelőbizottság munkáját Csatári László elnök vezette Takács András és Koncz Ferenc közreműködésével.

Bakony Vad Gasztro és Családi Nap Farkasgyepűn
A Bakony Vad Gasztro és Családi Napon a legfinomabb ételt a Hegylakók csapata készítette
Fotó: Máhl Kornél

A Bakony Vad Gasztro és Családi Napon a gyerekekről sem feledkeztek meg

A vendégeket Takács Szabolcs főispán is köszöntötte, aki hangsúlyozta a közösségi összefogás jelentőségét. A verseny végül a Hegylakók csapatának győzelmével zárult, a második helyet a Farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet érdemelte ki, míg a harmadik díjat a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatala nyerte el.

Nemcsak pörkölt, hanem lángos is készült a gasztronapon
Fotó: Máhl Kornél

Amíg a felnőttek a bográcsok mellett dolgoztak, addig a gyerekek is bepillantást nyerhettek a főzés világába, hiszen az „Ismerd meg, főzd meg, edd meg” elnevezésű interaktív programnak köszönhetően játékos, mégis tanulságos formában tapasztalhatták meg a közös ételkészítés örömét. A kezdeményezést az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém Vármegyei Területi Szervezete valósította meg, amely nemcsak szórakoztató élményt, hanem készségfejlesztő lehetőséget is kínált a legkisebbeknek.

A jó hangulatról a Bakony Vadászkürt Egylet tagjai is gondoskodtak
Fotó: Máhl Kornél

A kulturális programok között színvonalas zenei fellépéseket élvezhetett a közönség: Kossuth Gergő, az Úrkúti Orfeum Operett Társulat, valamint a Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar gondoskodtak a jó hangulatról, miközben a Bakony Vadászkürt Egylet tagjai ismét bebizonyították, hogy a vadászkürt dallamai nemcsak a vadásztársadalom, hanem a szélesebb közönség körében is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. A rendezvény idén is igazolta, hogy a közös főzés, a hagyományok ápolása, a zenés programok és a jó társaság olyan értékek, amelyek képesek összekötni az embereket, és amelyek miatt évről évre érdemes visszatérni Farkasgyepűre, hogy közösen élhessük át a tartalmas kikapcsolódás élményét.

Több generáció ünnepelt együtt Farkasgyepűn
Fotó: Máhl Kornél

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu