Ritka élőlény

Csak nálunk él – de most veszélyben van a Bakony különleges lakója

A Bakony erdeiben rejtőzik egy apró, különleges kétéltű, amely minden évben próbára teszi a természetvédők türelmét. A Bakonyi alpesi gőte élőhelyének fenntartása és megmentése hosszú távú feladat.

Balogh Rebeka

A Bakonyi alpesi gőte (Ichtyosaura alpestris bakonyiensis) a Kárpát-medence egyedüli bennszülött kétéltűje, amely kizárólag a Bakonyban és az Őrségben fordul elő. A hegység északi és középső részein található a fő állomány, de egy elszigetelt populáció él a Keleti-Bakonyban, a Burok-völgy környékén. Szaporodóhelyeik főként erdészeti utak mentén kialakult pocsolyák, amelyek nyáron gyakran kiszáradnak, veszélyeztetve a lárvák fejlődését – írja a dunaipoly.hu.

A Bakonyi alpesi gőte egyedi színváltozataival figyelmet érdemel, a szaporodóhelyek fejlesztése elengedhetetlen túlélése érdekében. Fotó: Riezing Norbert / Forrás: dunaipoly.hu
A Bakonyi alpesi gőte egyedi színváltozataival figyelmet érdemel, a szaporodóhelyek fejlesztése elengedhetetlen túlélése érdekében.
Fotó: Riezing Norbert / Forrás: dunaipoly.hu

Bakonyi alpesi gőte ellemzői és életmódja

Az alpesi gőte 8–12 centiméter hosszú, háta szürke, hasa narancssárga, oldalán sötét foltok sorakoznak. Szárazföldi életmódja során kidőlt fák, kövek vagy az erdei avar alatt bújik el. Nászidőszakban a szaporodóhelyekhez vonul, ahol lárvái vízi rovarokat, szúnyoglárvákat, csigákat és kisebb vízi élőlényeket fogyasztanak.

Mentési munkálatok és élőhelyfejlesztés

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. együttműködésében a téli hónapokban árkokat ástak a Keleti-Bakonyban, amelyeket vízzáró béleléssel láttak el, hogy biztosítsák a gőtelárvák kifejlődését. A kialakított mélyedésekbe az erdészeti út pocsolyáinak vizét vezették, így az árkok megteltek vízzel még az aszályos tavasz ellenére is. A területen végzett ellenőrzések során kiderült, hogy a populáció színezetében is változatos, olyan színváltozatokkal, amelyek korábban nem voltak megfigyelhetők az alfajnál.

 Fiatal gőtelárva.
Fotó: Riezing Norbert / Forrás: dunaipoly.hu

Az év során az árkok egy részét ismeretlen személyek megrongálták, azonban a maradék épségben lévő szaporodóhelyeken a gőtelárvák kifejlődtek, és a szárazföldi életet elkezdték. A populáció így gyarapodott, ellentétben a tavalyi évvel, amikor a pocsolyák kiszáradása miatt nem született utód.

Veszélyeztető tényezők és jövőbeli tervek

Az alpesi gőtét a klímaváltozás, az aszályos időszakok és az erdőirtás veszélyezteti. A szaporodóhelyek idő előtti kiszáradása különösen komoly probléma. A DINPI és a VERGA folyamatosan fejleszti és karbantartja az árkokat, a víz pótlásával biztosítva a lárvák növekedését. Ősszel további fejlesztéseket terveznek, hogy a következő évben még több gőte fejlődhessen ki, és a faj stabil populációját megőrizzék.

A bakonyi alpesi gőte nőstényeinek színváltozatai, a homokszínűtől a világosabb és sötétebb márványozotton át az egészen sötétig.
Fotó: Riezing Norbert / Forrás: dunaipoly.hu

 

