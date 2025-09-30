szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sötét ösvények

1 órája

Tragédia a Bakonyban: nyoma veszett az ifjú párnak a lagzi napján

Címkék#legenda#szájhagyomány#bakony#hiedelem#Halimba

A halimbai menyasszony tragédiája mára a Bakony gazdag mondavilágának része, amelyben a valóság és a képzelet sajátos elegyet alkot. A történet üzenete ma is érvényes: az ember kiszolgáltatott a természet erőinek, és olykor a legnagyobb öröm napján is bekopoghat a végzet.

Csizi Péter

A Bakony rengetege számos különös históriát őrzött meg a századok során. A falvak népe nemcsak a betyárok históriáit vagy a boszorkányok meséit adta tovább, hanem olyan, fájdalmasan emberi történeteket is, amelyek egy-egy közösség kollektív emlékezetében maradtak fenn. Ilyen a halimbai menyasszony mondája, amely a mai napig sejtelmes árnyat vet a környék útjaira.

A Halimbai menyasszony legendája: a bakonyi erdő mélye képes elnyelni az embert – örökre
A halimbai menyasszony legendája: a bakonyi erdő mélye képes elnyelni az embert – örökre
Kép: AI illusztráció

A halimbai menyasszony anekdotáját szájhagyomány őrzi a Bakonyban

A monda szerint egy fiatal pár Halimbáról indult útnak, hogy Bödögére érve megtartsák az esküvői mulatságot. A násznép hintókkal és szekerekkel vonult át a sűrű bakonyi erdőn, ahol az ösvények gyakran szűkek és kanyargósak. Az erdő mélye akkoriban is félelmet keltett az emberekben: a vadak, a homály és az eltévedés veszélye miatt a falusiak mindig óvatosan vágtak neki. Az ifjú pár egy díszes kocsiban ült, amely azonban az út rázkódásai közben szerencsétlenül megbillent. A bakonyi legenda úgy tartja, hogy a menyasszony és a vőlegény észrevétlenül kiestek a hintóból. A násznép a zenével, énekkel és a jókedv hangulatával mit sem sejtve haladt tovább.

Amikor a menet megérkezett Bödögére, derült ki a megdöbbentő igazság: a menyasszony és a vőlegény hiányzott. A keresés azonnal megindult, ám az erdő már elnyelte a fiatalokat. A mondák szerint sosem találták meg őket, így a szerelmesek sorsa örökre titok maradt. Egyesek úgy vélték, hogy az erdő szellemei ragadták magukkal a párt, mások szerint a sűrű bozótban lelték halálukat.

Az út veszélyei és a szájhagyomány

A rémtörténet hátterében valószínűleg az a korabeli tapasztalat állhatott, hogy a Bakony útjai rendkívül veszélyesek voltak. A kocsik könnyen felborultak, az utasok sérülést szenvedhettek, a segítség pedig sokszor túl későn érkezett. A Halimbai menyasszony legendája így egyszerre mesél egy emberi tragédiáról és figyelmeztet az erdő veszélyeire.

Bár a történet évszázadokkal ezelőtt játszódhatott, a helyiek még a 20. században is emlegették. Az idősebb generáció gyakran mesélte a fiataloknak: „Ne bízz túlzottan az útra, mert elnyelhet, mint a halimbai menyasszonyt.” A monda így túlmutatott a puszta histórián, és a közösség kollektív óvatosságának szimbólumává vált.

A bakonyi Zsivány-barlang legendája

A Bakonyhoz más legendák is kötődnek, ilyen például a Zsivány-barlangé, melyet nemrég részletesen bemutattunk. A legenda szerint Sobri Jóska, a híres betyár járt erre és húzta meg magát itt egy ideig, de már csak üldöztetése idején. A környékbeliek egyébként úgy gondolják, hogy az útonállóknál nagyobb betyárok voltak a kanászgyerekek, életre valók és félelmetesek. A szájhagyomány szerint egy másik zsivány, Savanyú Jóskának is búvóhelye volt ez a rész. A Zsivány-barlang közelében van egy másik barlang is, amiben a tatárjárás idején – amikor a Bakony még egy ősrengetegnek számított – remeték bújtak el. Egy biztos, most nem éreznék jól magukat, mert rengetegen járnak errefelé túrázás, hétvégi kirándulás során, sokan kedvelik a Cuha látványát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu