Újjászületett Bakonyszentiván temploma (galéria)

Bakonyszentiván egy emberként fogott össze, hogy ez az álom létrejöhessen. A munkálatok Magyarország Kormánya, az egyházmegye, a helyi önkormányzat, valamint a hívek és vállalkozók összefogásával valósultak meg.

Bakonyszentiván egyik legfontosabb épülete kívül-belül megújult

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

Bakonyszentiván büszke lehet a lakóira

Az eseményen Udvardy György veszprémi érsek áldotta meg a templomot, és mutatott be ünnepi szentmisét. Beszédében hangsúlyozta: a megújult épület nemcsak az elődök hitének tanúbizonysága, hanem a jövő nemzedékek számára is erőt és reményt ad. „Jó volt látni a felújítást, de legfőképpen az összefogást. Ez a templom Istenhez való ragaszkodásunk szimbóluma” – mondta az érsek.

Kovács Zoltán és Soltész Miklós az ünnepi szentmisén

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a templom újjászületéséhez. Kiemelte a német nemzetiségi közösség szerepét, amely történelmileg is meghatározó a térségben, valamint a mesterek és munkások áldozatos helytállását. „Ez is egy csoda, ahol most vagyunk. Köszönöm a közösségnek és mindazoknak, akik fáradhatatlanul dolgoztak – hóban, fagyban vagy éppen a nyári hőségben” – fogalmazott.

Frum István polgármester: Ez a templom a közösség szíve.

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

Frum István polgármester számára személyes jelentőséggel bírt a felújítás. „Itt születtem, itt nőttem fel, itt alapítottam családot és itt szeretném majd befejezni életemet. Soha nem vágytam el másfelé, mert mindig éreztem, ez a hely az otthonom. Ez a templom a közösség szíve, ezért volt számomra különösen fontos, hogy méltó módon megújulhasson” – mondta meghatottan.

A polgármester részletesen ismertette a munkálatokat:

új gerendák és tetőszerkezet, teljes bádogozás, lécezés és cserépfedés készült,

felújították a toronyablakokat, a lábazatot, a csatornarendszert, a teljes falfestést,

valamint korszerű villámhárítót építettek be.

A templom környezete is megszépült, a hívek és a falubeliek közösen rendezték a kertet.

A templomot Udvardy György veszprémi érsek áldotta meg

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

A felújítás pénzügyi hátterét is ismertette: Magyarország Kormánya 45 millió forinttal támogatta a beruházást, a Magyar Falu Program 14,3 millióval járult hozzá, a hívek és vállalkozók 9,2 millió forintot adományoztak, az egyház 14,5 milliót biztosított, míg az önkormányzat mintegy 7 millió forint értékben nyújtott gépi és fizikai munkát.