Összefogás

1 órája

Újjászületett Bakonyszentiván temploma (galéria)

Méltó ünnepnek adott helyet az 1794-ben épült Keresztelő Szent János-templom. A Bakonyszentivánon több mint két évszázada álló szentély teljes külső és belső felújításon esett át, amelynek összköltsége meghaladta a 90 millió forintot.

Haraszti Gábor

Bakonyszentiván egy emberként fogott össze, hogy ez az álom létrejöhessen. A munkálatok Magyarország Kormánya, az egyházmegye, a helyi önkormányzat, valamint a hívek és vállalkozók összefogásával valósultak meg. 

Bakonyszentivánon közösségi összefogásból megújult a templom
Bakonyszentiván egyik legfontosabb épülete kívül-belül megújult
Fotó: Haraszti Gábor/Napló

Bakonyszentiván büszke lehet a lakóira

Az eseményen Udvardy György veszprémi érsek áldotta meg a templomot, és mutatott be ünnepi szentmisét. Beszédében hangsúlyozta: a megújult épület nemcsak az elődök hitének tanúbizonysága, hanem a jövő nemzedékek számára is erőt és reményt ad. „Jó volt látni a felújítást, de legfőképpen az összefogást. Ez a templom Istenhez való ragaszkodásunk szimbóluma” – mondta az érsek.

Kovács Zoltán és Soltész Miklós az ünnepi szentmisén
Fotó: Haraszti Gábor/Napló

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a templom újjászületéséhez. Kiemelte a német nemzetiségi közösség szerepét, amely történelmileg is meghatározó a térségben, valamint a mesterek és munkások áldozatos helytállását. „Ez is egy csoda, ahol most vagyunk. Köszönöm a közösségnek és mindazoknak, akik fáradhatatlanul dolgoztak – hóban, fagyban vagy éppen a nyári hőségben” – fogalmazott.

Frum István polgármester: Ez a templom a közösség szíve.
Fotó: Haraszti Gábor/Napló

Frum István polgármester számára személyes jelentőséggel bírt a felújítás. „Itt születtem, itt nőttem fel, itt alapítottam családot és itt szeretném majd befejezni életemet. Soha nem vágytam el másfelé, mert mindig éreztem, ez a hely az otthonom. Ez a templom a közösség szíve, ezért volt számomra különösen fontos, hogy méltó módon megújulhasson” – mondta meghatottan.
A polgármester részletesen ismertette a munkálatokat:

  • új gerendák és tetőszerkezet, teljes bádogozás, lécezés és cserépfedés készült,
  • felújították a toronyablakokat, a lábazatot, a csatornarendszert, a teljes falfestést,
  • valamint korszerű villámhárítót építettek be. 

A templom környezete is megszépült, a hívek és a falubeliek közösen rendezték a kertet.

A templomot Udvardy György veszprémi érsek áldotta meg 
Fotó: Haraszti Gábor/Napló

A felújítás pénzügyi hátterét is ismertette: Magyarország Kormánya 45 millió forinttal támogatta a beruházást, a Magyar Falu Program 14,3 millióval járult hozzá, a hívek és vállalkozók 9,2 millió forintot adományoztak, az egyház 14,5 milliót biztosított, míg az önkormányzat mintegy 7 millió forint értékben nyújtott gépi és fizikai munkát.

Az ünnepségen felszólalt Kovács Zoltán, a település díszpolgára is, aki az összefogás erejét emelte ki: „A faluközösség bárki bármilyen felekezethez tartozott, mind mellé állt a templom ügyének. A legszebb pillanat az volt, hogy mindig történt valami: a munkák, az asszonyok serénysége, a közös akarat összeállt egy szép egésszé.”

Újjászületett Bakonyszentiván temploma

Fotók: Haraszti Gábor/Napló

A falu lakói szívvel-lélekkel készültek az ünnepre: önkéntesek takarították, szépítették a templomot és környezetét. Így az átadás valóban a közösség diadala lett. Az ünnepség zárásaként a résztvevők közösen adtak hálát a felújításért és mindazokért, akik hozzájárultak megvalósulásához. „Ez a nap nemcsak egy épület újjászületéséről szól, hanem közösségünk erejéről és összefogásáról is” – foglalta össze Frum István polgármester.

Bakonyszentiván Keresztelő Szent János-temploma mostantól megújult pompájában szolgálhatja a híveket és a település közösségét. A helyiek bíznak benne, hogy az épület nemcsak múltjuk mementója, hanem a jövő nemzedékek hitének és összetartozásának is biztos bástyája lesz.

 

