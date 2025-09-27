szeptember 27., szombat

Túra

2 órája

Bővült a BalatonBike365 hálózat: felfedezésre váró új szakaszok

Címkék#BalatonBike365#útvonalak balaton#kerékpáros

A kerékpárosok számára új lehetőségeket kínál a BalatonBike365 hálózat bővítése. A frissen kijelölt útvonalak a Balaton keleti medencéjében vezetnek, változatos terepet és látnivalókat kínálva.

Seres Elizabeth

A BalatonBike365 kerékpáros útvonalhálózata új, 110 kilométeres szakaszokkal bővült a keleti medencében, így a térség eddig kevésbé ismert részei is felfedezhetővé váltak a bringások számára. A fejlesztés célja, hogy a Balaton egész évben kerékpárosbarát és fenntartható turisztikai desztinációként vonzó legyen, miközben a régió versenyképességét és turisztikai kínálatát is erősíti.

A BalatonBike365 új szakasza lehetőséget ad a kerékpárosoknak a táj felfedezésére Fotó: balatonbike365
A BalatonBike365 új szakasza lehetőséget ad a kerékpárosoknak a táj felfedezésére 
Fotó: balatonbike365

Új útvonalak a Balaton körül

Az új útvonalakat 300 jelzőtáblával látták el, a nyomvonalak alacsony forgalmú közutakon, jól karbantartott földutakon és kerékpárutakon haladnak, a meredek emelkedőket elkerülve, így mindenki számára biztonságos és kényelmes bringázást biztosítanak. A fejlesztés hosszú távú célja tematikus túrakörök létrehozása, valamint a Balaton nagy mountain bike köre keleti szakaszának kiépítése, kiegészítve a már meglévő, több mint 1000 kilométeres BB365-hálózatot.

Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke és a VisitBalaton365 Nkft. ügyvezetője a balatonfőkajári Feind Pincészetben tartott sajtóeseményen hangsúlyozta: „Hiszünk a négy évszakos Balatonban! A 2019 és 2023 között létrehozott BalatonBike365 rendszert 15 évre vállaltuk, és folyamatosan fejlesztjük. Az új útvonal mentén 13 település és 20 turisztikai szolgáltató csatlakozott, így a kerékpárosok a Feind Pincészet, a Balaton Park Circuit és a Nádasdy-kastély kínálta élményeket is felfedezhetik.”

A kulturális örökség szerepéről Oláh Zsanett, a NÖF Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta: „Az új szakaszokkal a kerékpáros turizmus és a kulturális örökség még szorosabban kapcsolódik egymáshoz. A Nádasdy-kastély meglátogatása kerékpárral új dimenziót ad a Balaton körüli turizmusnak.”

Az átadást követően Vadnai Jonatán olimpikon vitorlázó, a projekt nagykövete, végigtekerte az új útvonalat: „A Balatont kerékpárral felfedezni teljesen más élmény, mint vízről látni. Az útvonalak biztonságosak és változatosak, így nemcsak a turistáknak, hanem sportolóknak is kitűnő edzéslehetőséget nyújtanak.”

A BalatonBike365 hálózat 2019-es indulása óta 1120 km-t, 4400 jelzőtáblát és 75 tematikus túraútvonalat épített ki. A kölcsönzések száma 2023 első nyolc hónapjában 9100 volt, 2025-re pedig már 16 500-ra nőtt, ami 81 százalékos emelkedést jelent. A bringások tájékozódását 60 000 nyomtatott térkép és a mobilapplikáció segíti. Az új keleti medencei szakaszok a Balaton négy évszakos kerékpáros célponttá válásában új mérföldkövet jelentenek, ahol a sport, a természet, a kultúra és a gasztronómia egyszerre kínál élményt.

 

