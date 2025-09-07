szeptember 7., vasárnap

A Balaton aktív lehetőségei

1 órája

30. alkalommal rendezték a Balaton Boat Show-t Balatonkenesén

Címkék#Balaton Boat Show#hajó#kiállítás

Szeptember 5–7. között immár 30. alkalommal rendezték meg a Balaton Boat Show-t Balatonkenesén, a teljesen megújult Kenese Marina-Portban. A jubileumi esemény nem csupán a hajózás szerelmeseinek szólt: az új tematikáknak köszönhetően a látogatók a Balaton vízi élményei mellett az aktív turizmus, a kerékpáros életmód és a természetközeli szabadidős programok világába is betekintést nyerhettek.

Szilas Lilla
30. alkalommal rendezték a Balaton Boat Show-t Balatonkenesén

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A háromnapos Balaton Boat Show kiállításon több mint 70 kiállító mutatkozott be, az érdeklődök kb. 80 hajót tekinthetek meg, melyek közül mintegy harminc hajót ki is próbálhattak a helyszínen – a választékban megtalálhatók voltak elektromos és hagyományos vitorlások, motoros és sporthajók, katamaránok, sőt akár 50 lábas elektromos yachtok is. A hajók mellett a vízi élethez kapcsolódó felszerelések, kiegészítők és ruházati újdonságok is bemutatkoztak. 

A Balaton Boat Shown a látogatók kipróbálhatták a hajókat
A Balaton Boat Shown a látogatók kipróbálhatták a hajókat
Fotó: Nagy Lajos/Napló

A jubileumi rendezvény egyik újdonsága volt az Aktív Balaton Sziget és a Bringa Zóna. Előbbi a természetközeli kikapcsolódás és a régió túralehetőségeit ismertette, míg utóbbiban a kerékpárosok próbálhattak ki klasszikus és elektromos bringákat, kiegészítőkkel és ruházattal együtt. 

Balaton Boat Show: a Balaton egész évben vár

A kikötőben megjelent gasztronómiai kínálat, beach bár, DJ-szettek, valamint családi és gyerekprogramok. A Balaton Boat Show így nemcsak a nyár méltó lezárása, hanem az őszi szezon nyitánya is volt, bizonyítva, hogy a Balaton egész évben tartogat élményeket. A jubileumi rendezvényen ideális alkalom volt inspiráció és felszerelés beszerzésére az őszi vízi és kerékpáros kalandokhoz, valamint a következő nyári hajós élményekhez.

30. alkalommal rendezték a Balaton Boat Show-t Balatonkenesén

Fotók: Nagy Lajos/Napló

 

 

