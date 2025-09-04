szeptember 4., csütörtök

Jubileumi

30 éves a Balaton Boat Show: hajók, bringák és aktív élmények Balatonkenesén

Címkék#alkalommal balaton#jubileumi alkalom#Porsche Centrum Budapest

Szeptember 5–7. között jubileumi, 30. alkalommal rendezik a Balaton Boat Show-t Balatonkenesén. A látogatók a hajózás mellett a Balaton aktív lehetőségeit is felfedezhetik.

Veol.hu

Szeptember 5–7. között jubileumi, 30. alkalommal várja a látogatókat a Balaton Boat Show Balatonkenesén, a teljesen megújult Kenese Marina-Portban. Az esemény immár nem csupán a hajózás szerelmeseinek szól: a Balaton partján kínált vízi élmények mellett az aktív turizmus, a kerékpáros életmód és a természetközeli szabadidős programok is központi szerepet kapnak az új tematikáknak köszönhetően, így a látogatók most egyszerre fedezhetik fel a Balaton vízi és szárazföldi lehetőségeit.

A látogatók a Balaton partján hajókat próbálhatnak, és aktív programokon vehetnek részt. Fotó: balatonboatshow.hu
Balaton Boat Show jubileumi évet ünnepel idén 

A háromnapos rendezvényen több mint 70 kiállító és 80 hajó mutatkozik be a vízen és parton egyaránt, közel 10 premierrel. A látogatók testközelből is megtapasztalhatják a hajózást, közel harminc hajót a helyszínen ki is lehet próbálni. A kínálatban elektromos és hagyományos vitorlások, motoros hajók, sporthajók, katamaránok, sőt akár 50 lábas elektromos yachtok is szerepelnek. A kiállítók a hajókon túl minden, a vízi élethez kapcsolódó felszerelést, kiegészítőt és ruházatot is bemutatnak.

A jubileumi év újdonsága az Aktív Balaton Sziget és a Bringa Zóna. Az előbbin a természetközeli pihenés és aktív kikapcsolódás szerelmesei találkozhatnak a régió túra- és sportlehetőségeivel, míg a Bringa Zónában a kerékpározás kedvelői klasszikus és elektromos bringákat próbálhatnak ki, kiegészítők és ruházat mellett. Napi két alkalommal vezetett e-bike túrák is indulnak, a BalatonBike365 és a Balaton Bike Tour szakmai támogatásával.

A rendezvény nemcsak a hajósoknak kínál inspirációt, hanem a szolgáltatók számára is fontos találkozóhely: kerékpár- és e-bike márkák, túraszervezők, TDM-ek, applikációk, sportesemény-szervezők és outdoor márkák is bemutatkoznak, lehetőséget adva termékbemutatóra, tesztelésre és kapcsolatépítésre. A kikötői környezetben a programot kiegészíti a gasztronómiai kínálat, beach bár, DJ-szettek, családbarát és gyermekprogramok, sőt a Porsche Centrum Budapest exkluzív autómodelljei és tesztvezetési lehetőségei is emelik az esemény színvonalát.

A Balaton Boat Show így nemcsak a nyári szezon zárása, hanem az őszi aktív kikapcsolódás nyitánya is, bemutatva, hogy a Balaton egész évben kínál izgalmas lehetőségeket. Az idei jubileumi kiállítás tökéletes alkalom arra, hogy a látogatók inspirációt és felszerelést találjanak az őszi vízi és kerékpáros szezonra, valamint a következő nyári hajós kalandokhoz.

További információ a balatonboatshow.hu-n 

 

