30 éves a Balaton Boat Show: hajók, bringák és aktív élmények Balatonkenesén

Szeptember 5–7. között jubileumi, 30. alkalommal várja a látogatókat a Balaton Boat Show Balatonkenesén, a teljesen megújult Kenese Marina-Portban. Az esemény immár nem csupán a hajózás szerelmeseinek szól: a Balaton partján kínált vízi élmények mellett az aktív turizmus, a kerékpáros életmód és a természetközeli szabadidős programok is központi szerepet kapnak az új tematikáknak köszönhetően, így a látogatók most egyszerre fedezhetik fel a Balaton vízi és szárazföldi lehetőségeit.

A látogatók a Balaton partján hajókat próbálhatnak, és aktív programokon vehetnek részt.

Fotó: balatonboatshow.hu

Balaton Boat Show jubileumi évet ünnepel idén

A háromnapos rendezvényen több mint 70 kiállító és 80 hajó mutatkozik be a vízen és parton egyaránt, közel 10 premierrel. A látogatók testközelből is megtapasztalhatják a hajózást, közel harminc hajót a helyszínen ki is lehet próbálni. A kínálatban elektromos és hagyományos vitorlások, motoros hajók, sporthajók, katamaránok, sőt akár 50 lábas elektromos yachtok is szerepelnek. A kiállítók a hajókon túl minden, a vízi élethez kapcsolódó felszerelést, kiegészítőt és ruházatot is bemutatnak.

A jubileumi év újdonsága az Aktív Balaton Sziget és a Bringa Zóna. Az előbbin a természetközeli pihenés és aktív kikapcsolódás szerelmesei találkozhatnak a régió túra- és sportlehetőségeivel, míg a Bringa Zónában a kerékpározás kedvelői klasszikus és elektromos bringákat próbálhatnak ki, kiegészítők és ruházat mellett. Napi két alkalommal vezetett e-bike túrák is indulnak, a BalatonBike365 és a Balaton Bike Tour szakmai támogatásával.

A rendezvény nemcsak a hajósoknak kínál inspirációt, hanem a szolgáltatók számára is fontos találkozóhely: kerékpár- és e-bike márkák, túraszervezők, TDM-ek, applikációk, sportesemény-szervezők és outdoor márkák is bemutatkoznak, lehetőséget adva termékbemutatóra, tesztelésre és kapcsolatépítésre. A kikötői környezetben a programot kiegészíti a gasztronómiai kínálat, beach bár, DJ-szettek, családbarát és gyermekprogramok, sőt a Porsche Centrum Budapest exkluzív autómodelljei és tesztvezetési lehetőségei is emelik az esemény színvonalát.