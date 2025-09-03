3 órája
Pókhálók és poros hordók őrzik a múlt emlékeit (+ képek)
Egy magányosan álló régi présház még ma is őrzi a múlt hangulatát. Ablakából a Balaton panorámája tárul elénk, miközben belül régi hordók és omladozó falak mesélnek az elmúlt időkről.
Az ablakból a Balaton látványa tárul elénk, miközben belül a málló vakolat, a meggyengült tető és a sorban álló hordók mesélnek a régmúlt időkről.
A Balaton panorámája tárul elénk
A belső térben vastag porréteg fedi a padlót, a hordók között pókhálók feszülnek, de az egykor gondosan megmunkált kőfalak és boltívek még most is szépen látszanak. A pince földes illata, a régi fagerendák és a szerszámok nyomai mind azt idézik, amikor itt még munka és élet volt.
A présház ajtajából kilépve azonban minden romos részlet feledhető: a Balaton panorámája tárul a látogató elé. A tó felszíne a napfényben csillog, a táj pedig olyan kilátást nyújt, amely miatt még ma is különlegesnek számít ez az elhagyott épület.
A ház lassan a természet része lesz, de jelenléte emlékeztet arra, hogy a múlt értékei nem tűnnek el nyomtalanul, csak csendesen porladnak a domboldalban.