Pókhálók és poros hordók őrzik a múlt emlékeit (+ képek)

Az ablakból a Balaton látványa tárul elénk, miközben belül a málló vakolat, a meggyengült tető és a sorban álló hordók mesélnek a régmúlt időkről.

A présház ablakából lenyűgöző panoráma tárul elénk, a Balaton kék víztükre csillog a távolban

Fotó: Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában/Facebook

A Balaton panorámája tárul elénk

A belső térben vastag porréteg fedi a padlót, a hordók között pókhálók feszülnek, de az egykor gondosan megmunkált kőfalak és boltívek még most is szépen látszanak. A pince földes illata, a régi fagerendák és a szerszámok nyomai mind azt idézik, amikor itt még munka és élet volt.

A présház ajtajából kilépve azonban minden romos részlet feledhető: a Balaton panorámája tárul a látogató elé. A tó felszíne a napfényben csillog, a táj pedig olyan kilátást nyújt, amely miatt még ma is különlegesnek számít ez az elhagyott épület.

A ház lassan a természet része lesz, de jelenléte emlékeztet arra, hogy a múlt értékei nem tűnnek el nyomtalanul, csak csendesen porladnak a domboldalban.

