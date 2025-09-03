szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Urbex

3 órája

Pókhálók és poros hordók őrzik a múlt emlékeit (+ képek)

Címkék#víztükör#Balaton#présház#vakolat

Egy magányosan álló régi présház még ma is őrzi a múlt hangulatát. Ablakából a Balaton panorámája tárul elénk, miközben belül régi hordók és omladozó falak mesélnek az elmúlt időkről.

Veol.hu

Az ablakból a Balaton látványa tárul elénk, miközben belül a málló vakolat, a meggyengült tető és a sorban álló hordók mesélnek a régmúlt időkről.

A présház ablakából lenyűgöző panoráma tárul, a Balaton kék víztükre csillog a távolban Fotó: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában facebook
A présház ablakából lenyűgöző panoráma tárul elénk, a Balaton kék víztükre csillog a távolban 
Fotó: Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában/Facebook

A Balaton panorámája tárul elénk

A belső térben vastag porréteg fedi a padlót, a hordók között pókhálók feszülnek, de az egykor gondosan megmunkált kőfalak és boltívek még most is szépen látszanak. A pince földes illata, a régi fagerendák és a szerszámok nyomai mind azt idézik, amikor itt még munka és élet volt.

Fotó: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában facebook
Fotó: Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában/Facebook

A présház ajtajából kilépve azonban minden romos részlet feledhető: a Balaton panorámája tárul a látogató elé. A tó felszíne a napfényben csillog, a táj pedig olyan kilátást nyújt, amely miatt még ma is különlegesnek számít ez az elhagyott épület.

A ház lassan a természet része lesz, de jelenléte emlékeztet arra, hogy a múlt értékei nem tűnnek el nyomtalanul, csak csendesen porladnak a domboldalban.

Fotó: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában facebook
Fotó: Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában/Facebook
Fotó: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában facebook
Fotó: Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában/Facebook

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu