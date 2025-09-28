szeptember 28., vasárnap

Elhagyatott, „kísértetjárta” gyerektáborra bukkantak a Balatonnál (fotók)

Az egykor gyerekzsivajtól és tábori daloktól hangos üdülőtábor ma már csak romhalmaz. A Balaton fénye átszűrődik az ablakokon, emlékeztetve az elmúlt nyarak hangulatára.

Seres Elizabeth

A Balaton partján álló, valaha élettel teli üdülőtábor ma már csak árnyéka önmagának. A rozsdás vaskorlátok, a kitört ablakok és a falakról lepergő vakolat mind arról mesélnek, hogy itt egykor gyerekek zsivaja, tábori dalok és nyári nevetések töltötték meg a teret. A Balaton hűs vizének közelsége egykor még vidám napokat ígért a táborozóknak. Most csak a csend és a múlt emlékei maradtak a falak között.

Az üres falak és törött ablakok között a Balaton nyári hangulata még mindig érezhető  Fotó: Magyarország elhagyottan - BCO urbex
Az üres falak és törött ablakok között a Balaton nyári hangulata még mindig érezhető 
Fotó: Magyarország elhagyottan – BCO urbex

A kör alakú épület modernnek számított a maga idejében, ma viszont inkább egy kísérteties emlék, amelyet visszahódít a természet. A fű átnőtt a beton repedésein, a falakon mohák és penészfoltok terjeszkednek, mintha az idő újrarajzolná a tábor történetét. A mosdókban katonás rendben sorakoznak a fehér-piszkos mosdókagylók. 

Fotó: Magyarország elhagyottan - BCO urbex
Fotó: Magyarország elhagyottan – BCO urbex

Valaha talán itt mosták a gyerekek a fogukat reggeli előtt, most viszont csak a lehullott vakolat és a törött csempék jelzik a múltat. A kantinban még mindig látható a kiadóablak, előtte rozoga székek és asztalok – mintha valaki bármikor visszatérhetne egy szelet rántott húsért vagy szörpért. A falakon graffitik és karcolatok keverednek a múlt nyomaival, a színes falfirkák kontrasztja csak még inkább kiemeli a hely ürességét.

Fotó: Magyarország elhagyottan - BCO urbex
Fotó: Magyarország elhagyottan – BCO urbex

A Balaton fénye átjárja a tábort

A balatoni gyerektábor egyszerre szomorú és varázslatos: egy hely, ahol az idő megállt, de a csendben még mindig felsejlik a régi nyarak hangulata. Az urbex élmény itt nemcsak a romokról szól, hanem a hiányról is – arról, hogy minden falban ott maradt egy kicsi a gyermeki nevetésből, amit többé már nem hallhatunk.

Az egykori balatoni üdülőt az Magyarország elhagyottan – BCO urbex örökítette meg, Facebook-oldalukon további fotók is láthatók.

A táborról már korábban is beszámoltunk egy olvasónk fotói és videója alapján:

 

