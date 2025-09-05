szeptember 5., péntek

„Nem vagy egyedül!”

1 órája

Egy emberért egy közösség: futással, biciklizéssel segítik gyógyulni Krisztiánt

Címkék#Hegedűs Krisztián#TLC Kft#segítség#esemény

Egy váratlan baleset sokkolta a TLC Kft. közösségét: kollégájuk, Hegedűs Krisztián leesett egy diófáról, többszöri koponya- és egyéb töréseket szenvedett, és hetek óta az intenzív osztályon lábadozik. A történtek mindenkit megérintettek, és a munkatársak elhatározták, hogy a maguk módján fejezik ki támogatásukat – nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is. Így született meg a Mozdulj Krisztiánért kezdeményezés, amelynek célja, hogy mozgással, összefogással és adománygyűjtéssel üzenjenek: „Nem vagy egyedül!”

Titzl Vivien

A cég dolgozói és barátai egy emberként mozdulnak: futva, biciklizve, görkorcsolyázva vagy bármely más fizikai aktivitással teljesítik a Balaton távját jelképező szakaszokat. Ezzel nem csupán sportolnak, hanem a közösség erejét is Krisztián felé küldik, reményt és erőt adva a gyógyuláshoz. A mozgalom szimbolikus nyitánya Schuszter Zsolt IT-munkatárs nevéhez fűződik, aki vállalta, hogy 24 órán belül kétszer körbetekeri a Balatont. Kitartása és elszántsága mindenki számára inspiráció, és példát mutat arra, hogyan lehet mozgással kifejezni az összetartozást.

Balaton táv teljesítésével segíti a TLC kft munkatársa, Hegedűs Krisztián gyógyulását
Balaton táv teljesítésével segíti a TLC kft munkatársa, Hegedűs Krisztián gyógyulását
Forrás: TLC Kft

Balaton-kör teljesítésével segíti a TLC Kft. munkatársa Hegedűs Krisztián gyógyulását

A szervezők lehetőséget biztosítanak, hogy a résztvevők valós időben követhessék Zsolt helyzetét ezen a linken a NYOMKÖVETÉS fül alatt. Így bárki könnyen csatlakozhat a balatoni kör egy általa választott szakaszán. A tervek szerint az indulás szeptember 6-án hajnali 2 órakor Felsőörsről történik, az első érkezés Balatonfüredre várhatóan 11 órakor lesz. A második kör 12 órakor indul Balatonfüredről, a végső érkezés Felsőörsre pedig este 22 órára tehető (a menetrend változhat).

A TLC Kft. kollégái nemcsak mozgással, hanem adományokkal is segítenek. A cég minden munkatársa által megtett kilométer után bruttó 500 forinttal járul hozzá az adománygyűjtéshez, amelyet az esemény végén Krisztián és családja számára utalnak át. A külsős résztvevők kilométerei ugyan nem számítanak bele a vállalat által elszámolt adományösszegbe, de óriási erkölcsi támogatást jelentenek.

A kollégák tombolajegyet is vásárolhatnak 1000 forintos áron augusztus 26. és szeptember 5. között a HR osztályon. A teljes bevétel Krisztián és családja támogatására megy, a nyereményeket pedig a TLC Kft. és számos balatoni cég nagylelkű felajánlásai teszik vonzóvá. A szponzorok listája az esemény alatt a vállalat Facebook-oldalán és weboldalán is elérhető, és további támogatók jelentkezését a ezen az e-mail címen  címen várják.

Akik közvetlenül is szeretnének segíteni, Hegedűs Krisztián OTP-s bankszámlájára utalhatnak (11773487-01324343), a közlemény rovatba pedig a „Mozdulj Krisztiánért!” szöveget kérik feltüntetni.

A kezdeményezés nemcsak egy kollégáért szól, hanem arról is, hogy közösségként mire képesek az emberek: összefogással, kitartással és szeretettel erőt adni annak, akinek erre most a legnagyobb szüksége van. A TLC Kft. ezzel a programmal azt üzeni: minden megtett lépés számít, és minden megtett lépés Krisztián felé viszi a reményt.

 

