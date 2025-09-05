Egy emberért egy közösség: futással, biciklizéssel segítik gyógyulni Krisztiánt

A cég dolgozói és barátai egy emberként mozdulnak: futva, biciklizve, görkorcsolyázva vagy bármely más fizikai aktivitással teljesítik a Balaton távját jelképező szakaszokat. Ezzel nem csupán sportolnak, hanem a közösség erejét is Krisztián felé küldik, reményt és erőt adva a gyógyuláshoz. A mozgalom szimbolikus nyitánya Schuszter Zsolt IT-munkatárs nevéhez fűződik, aki vállalta, hogy 24 órán belül kétszer körbetekeri a Balatont. Kitartása és elszántsága mindenki számára inspiráció, és példát mutat arra, hogyan lehet mozgással kifejezni az összetartozást.

Balaton táv teljesítésével segíti a TLC kft munkatársa, Hegedűs Krisztián gyógyulását

Forrás: TLC Kft

A szervezők lehetőséget biztosítanak, hogy a résztvevők valós időben követhessék Zsolt helyzetét ezen a linken a NYOMKÖVETÉS fül alatt. Így bárki könnyen csatlakozhat a balatoni kör egy általa választott szakaszán. A tervek szerint az indulás szeptember 6-án hajnali 2 órakor Felsőörsről történik, az első érkezés Balatonfüredre várhatóan 11 órakor lesz. A második kör 12 órakor indul Balatonfüredről, a végső érkezés Felsőörsre pedig este 22 órára tehető (a menetrend változhat).

A TLC Kft. kollégái nemcsak mozgással, hanem adományokkal is segítenek. A cég minden munkatársa által megtett kilométer után bruttó 500 forinttal járul hozzá az adománygyűjtéshez, amelyet az esemény végén Krisztián és családja számára utalnak át. A külsős résztvevők kilométerei ugyan nem számítanak bele a vállalat által elszámolt adományösszegbe, de óriási erkölcsi támogatást jelentenek.