2 órája

Valamit nagyon keresnek a Balaton-felvidéken, ez sok mindenre választ adhat

Címkék#Balaton-felvidéken#Szentbékkáll#cseréptöredék#templomrom

Szeptember első hetében különleges régészeti munkálatok kezdődnek Szentbékkállán. A Balaton-felvidéken, a Töttöskáli templomromnál bárki megnézheti a feltárást és a szakemberek munkáját.

Veol.hu

Szeptember első hetében különleges lehetőség nyílik mindazok számára, akik érdeklődnek a történelem és a régészet iránt: a Töttöskáli templomromnál, Szentbékkállán régészeti feltárást végeznek, amely szabadon látogatható a hétfőtől csütörtökig tartó időszakban, 10 és 15 óra között. A munkálatokat a Balaton-felvidéki tájban, Szentbékkállán a Templomdomb Egyesület és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Régészettudományi Intézete közösen végzi, a tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum szervezésében.

Szentbékkállán, a Balaton-felvidéken bárki megnézheti a Töttöskáli templomrom feltárását Fotó: pexels.com
Szentbékkállán, a Balaton-felvidéken bárki megnézheti a Töttöskáli templomrom feltárását 
Fotó: pexels.com

Balaton-felvidéken zajlik a feltárás

A Töttöskál nevű egykori település egyetlen maradványa a román stílusú templom, amely a 12–13. században épülhetett. Bár pontos története a mai napig részben homályos, az ismert adatok szerint a 16. század elején, az 1531-es török támadás után a falu elnéptelenedett, és a templom romossá vált. Később próbálták helyreállítani, ám 1876-ban már ismét csak romként említették.

A mostani ásatás célja, hogy új információkat tárjon fel a templom és a környező terület múltjáról. A régészek a templom falainak és alapjainak vizsgálatán túl edény- és cseréptöredékeket, valamint egyéb tárgyi leleteket is gyűjtenek, amelyek hozzájárulhatnak a középkori falu életének és a templom használatának jobb megértéséhez. Az ásatás különlegessége, hogy bárki nyomon követheti a munkát: az érdeklődők testközelből láthatják, hogyan dolgoznak a szakemberek, hogyan kerülnek elő a történelmi emlékek a földből, és milyen módszerekkel dokumentálják azokat.

 

