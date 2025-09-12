szeptember 12., péntek

Urbex

2 órája

Fotókon a szétvert golfklub, ennyi maradt a Balaton egyik kincséből (+ galéria)

Címkék#Felfedező-Elhagyatott helyek Magyarország#golfklub#bisztró

A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon Facebook-oldal a Balaton közelében lévő, elhagyatott golfklub bisztrójáról osztott meg képeket, melyet már ellepett a kosz és s pókhálók.

Szilas Lilla

„Mintha csak nyitásra várna ez az évek óta bezárt golfklub bisztrója" – fogalmaz a bejegyzésben az urbexfotós. A képek alapján azt mondhatnánk, egy nagytakarítás után újra birtokba vehető lenne a Balaton közelében levő golfklub bisztrója, ez azonban sajnos nem igaz. 

A Balaton közelében lévő egykori golfklub bisztrója 2023-ban
A Balaton közelében lévő egykori golfklub bisztrója 2023-ban
Fotó: A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook

A Balaton közelében lévő egykori golfklub bisztróját szétverték

A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon a képeket még 2023-ban készítette, a kommentelők azonban elárulták, hogy tavaly a bisztrót valakik kifosztották, teljesen feldúlták és mindent szétvertek benne. Az urbexesek többek közt emiatt sem szokták elárulni, hogy hol találhatóak az általuk fényképezett helyek, mert a végén minden elhagyatott épületre ilyen sors várna. 

Elhagyatott balatoni golfklub bisztrója

Fotók: A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon

 

