Fotókon a szétvert golfklub, ennyi maradt a Balaton egyik kincséből (+ galéria)

„Mintha csak nyitásra várna ez az évek óta bezárt golfklub bisztrója" – fogalmaz a bejegyzésben az urbexfotós. A képek alapján azt mondhatnánk, egy nagytakarítás után újra birtokba vehető lenne a Balaton közelében levő golfklub bisztrója, ez azonban sajnos nem igaz.

A Balaton közelében lévő egykori golfklub bisztrója 2023-ban

Fotó: A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook

A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon a képeket még 2023-ban készítette, a kommentelők azonban elárulták, hogy tavaly a bisztrót valakik kifosztották, teljesen feldúlták és mindent szétvertek benne. Az urbexesek többek közt emiatt sem szokták elárulni, hogy hol találhatóak az általuk fényképezett helyek, mert a végén minden elhagyatott épületre ilyen sors várna.