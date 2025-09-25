Limnológia
19 perce
Kutatók éjszakája a Balaton jegyében
2025. szeptember 26-án minden érdeklődőt izgalmas előadásokkal, filmvetítésekkel és folyamatos programokkal várnak a Hun-Ren Balatoni Limnológiai Kutatóintézetben.
Ingyenes programot szervez a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Kutatók éjszakáján, szeptember 26-án. Az eseményen felfedezheted a Balaton múltját, jelenét és jövőjét, illetve megismerheted a magyar tenger titkait.
Kutatók éjszakája a Balaton jegyében
Előadások (nagy előadó):
- 18:00–18:10 Megemlékezés Klebelsberg Kunoról – felvételről
- 18:15–18:50 Balatoni bebírók című ismeretterjesztő film
- 19:00–19:15 Lázár Diána: Bevezetés a DNS alapú ökológiai állapotértékelés világába
- 19:20–19:35 Árva Diána: Árvaszúnyogokról bővebben
- 19:40–19:55 Balogh Csilla: Inváziós makrogerinctelenek
- 20:00–20:15 Pirger Zsolt: A fényvédő készítmények UV-szűrő hatóanyagai a Balaton vizében
- 20:25–20:40 Serfőző Zoltán: Téli Balaton
- 20:45–20:55 Megemlékezés Klebelsberg Kunoról – felvételről
- 21:00–21:50 Balatoni bebírók című ismeretterjesztő film
Folyamatos programok (Balaton-kiállítás előadóterem):
• Balaton-kiállítás
• Balatoni élő halas akvárium
• Videotár: A változó balatoni élővilág – tudományos előadóülésünk előadói a Hun-Ren BLKI legavatottabb vezető szakértőivel készített interjúk
• Balatoni Természetkalauz könyv 3. kiadásának vásárlása
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre