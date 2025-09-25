szeptember 25., csütörtök

Limnológia

19 perce

Kutatók éjszakája a Balaton jegyében

Címkék#HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézetben#Kutatók Éjszakája a Balaton jegyében#előadás

2025. szeptember 26-án minden érdeklődőt izgalmas előadásokkal, filmvetítésekkel és folyamatos programokkal várnak a Hun-Ren Balatoni Limnológiai Kutatóintézetben.

Szilas Lilla

Ingyenes programot szervez a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Kutatók éjszakáján, szeptember 26-án. Az eseményen felfedezheted a Balaton múltját, jelenét és jövőjét, illetve megismerheted a magyar tenger titkait. 

A Hun-Ren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet rengeteg programmal készül péntek estére
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Kutatók éjszakája a Balaton jegyében

Előadások (nagy előadó):

  • 18:00–18:10 Megemlékezés Klebelsberg Kunoról – felvételről
  • 18:15–18:50 Balatoni bebírók című ismeretterjesztő film
  • 19:00–19:15 Lázár Diána: Bevezetés a DNS alapú ökológiai állapotértékelés világába
  • 19:20–19:35 Árva Diána: Árvaszúnyogokról bővebben
  • 19:40–19:55 Balogh Csilla: Inváziós makrogerinctelenek
  • 20:00–20:15 Pirger Zsolt: A fényvédő készítmények UV-szűrő hatóanyagai a Balaton vizében
  • 20:25–20:40 Serfőző Zoltán: Téli Balaton
  • 20:45–20:55 Megemlékezés Klebelsberg Kunoról – felvételről
  • 21:00–21:50 Balatoni bebírók című ismeretterjesztő film
    Folyamatos programok (Balaton-kiállítás előadóterem):
    • Balaton-kiállítás
    • Balatoni élő halas akvárium
    • Videotár: A változó balatoni élővilág – tudományos előadóülésünk előadói a Hun-Ren BLKI legavatottabb vezető szakértőivel készített interjúk
    • Balatoni Természetkalauz könyv 3. kiadásának vásárlása

 

