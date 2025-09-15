2 órája
A világ legjobbjai közé választották ezt a balatoni szállodát (galéria)
Büszkék lehetnek a balatonfürediek, hiszen a világ egyik legismertebb luxusszálloda-versenye, a World Luxury Hotel Awards a nemzetközi mezőny legjobbjai közé választotta a Petit Bois Hotelt. Az 1908-ban épült, történelmi Rodostó-villát gondos tervezés és rekonstrukció után alakították át elegáns, felnőtteknek (16+) szóló butikhotelé, ötvözve a századfordulós bájt a modern luxussal.
A Petit Bois építészeti megújulásáért az ARX Architects, a belsőépítészeti koncepcióért pedig az este’r partners iroda felelt, a Laki Csoport megbízásából. A villa eredeti építészeti értékeit megőrizve, érzékenyen bővítették és korszerűsítették, így született újjá a 2024 végén megnyitott ötcsillagos szálloda. A névadó Kiserdő zöld ölelésében fekvő szálloda minden szobája kapcsolatot biztosít a Balaton természetes szépségéhez.
A hotelben 13 egyedi, tágas apartman található, magas mennyezettel, olasz tervezői bútorokkal és márvány, tölgy, valamint mészkő fürdőszobákkal. A vendégek feltöltődhetnek a beltéri SPA-ban, amely medencével, jacuzzival és szaunarészleggel várja őket, vagy edzőteremben pörgethetik fel energiaszintjüket. A tetőtéri bárból lélegzetelállító kilátás nyílik a tóra, ahol különleges koktélok és gondosan válogatott borok várják a vendégeket, valamint egy privát, exkluzív infinity medence is rendelkezésre áll.
Balaton-parti luxusszálloda került a világelitbe
A belsőépítészet a tradíció és a modern minimalizmus elegyét kínálja: a stukkók, kő- és famunkák, valamint az eredeti faablakok és kőburkolatok mind a villa történelmi szépségét emelik ki. A grafikai elemekben, például a tapétákon és szobajelzéseken megjelenik Balatonfüred védett virága, a kökörcsin is, ami különleges, helyi hangulatot kölcsönöz a térnek.
A villa kényelmét mini konferenciaterem, wellnessrészleg, valamint stílusos rendezvényhelyszínek biztosítják, így a Petit Bois tökéletes választás romantikus kiruccanásokhoz, exkluzív visszavonulásokhoz vagy elegáns eseményekhez. A szálloda minden részlete a testi-lelki feltöltődést szolgálja, így a vendégek igazi luxusélményben részesülhetnek a Balaton partján.
A Petit Bois Balatonfüred második életét élheti: a történelmi villa és a nemzetközi elismerés új fényt vet a városra, és bizonyítja, hogy a magyar vidéki luxus is a világ legjobbjai közé tartozhat.