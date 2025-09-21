3 órája
Ezt látni kell: tópartra néző exkluzív villa eladó a Tihanyi Apátság közelében (+ galéria)
Tihany szívében, a festői Balaton-parti település egyik legvarázslatosabb pontján áll egy különleges családi ház, amely már első pillantásra elvarázsolja a látogatót.
Az eladó Balaton-parti ingatlan közvetlenül a híres Tihanyi Apátság szomszédságában található, így a környezet történelmi és kulturális értékei mindig szem előtt vannak, miközben a modern élet minden kényelmét nyújtja. A ház legkiemelkedőbb vonzereje talán a lenyűgöző panoráma, amely a Balaton egészére nyílik: a tó hullámai, a napsütötte partok és a távolban megbúvó dombok látványa minden nap különleges élménnyé teszi a mindennapokat.
Balaton-parti ingatlan a panorámás kilátás szerelmeseinek
A villa háromszintes elrendezése gondosan átgondolt, a belső terek világosak és napfényesek, így a természetes fény minden szobát átjár. Az egyes szintek kialakítása lehetővé teszi, hogy minden lakótér maximálisan kihasználja a panorámát, miközben a praktikum és a kényelem is elsődleges szempont. A ház kertkapcsolata és tágas terasza ideális helyszínt kínál a szabadban töltött időhöz: itt pihenhet, olvashat vagy akár baráti összejöveteleket tarthat, miközben a tó látványa nyújt inspiráló hátteret. A gondosan kialakított medence nemcsak a kikapcsolódás, hanem a feltöltődés színtere is, a nyugodt környezet pedig az egész ingatlant exkluzív hangulattal tölti meg.
Tihany azonban nem csupán az Apátság miatt különleges. A település hangulata a történelmi épületek, a macskaköves utcák és a helyi kultúra harmóniájából fakad. A környék bőséges lehetőséget kínál a szabadidő aktív eltöltésére: a kirándulások során felfedezhetők a közeli tanösvények, a helyi gasztronómia ízei pedig minden ínyenc számára élményt jelentenek. Évszaktól függetlenül a tó környéke minden nap kínál valami szépséget: a tavaszi virágzást, a nyári napsütést, az őszi színek kavalkádját vagy a tél csendjét a hóval borított domboldalakon.
Balaton-parti ingatlan Tihany történelmi környezetébenFotók: www.oc.hu
Az itt élők számára minden reggel új lehetőséget nyújt arra, hogy élvezzék a természet adta szépséget, a friss levegőt és a tó közelségét. A ház nem csupán lakóhely, hanem életstílus is: egy hely, ahol a nyugalom, a panoráma és a kulturális értékek harmonikusan találkoznak, és ahol minden nap egy új élményt tartogat. Tihanyban valóban különleges élmény felébredni, és a Balaton csodájára tekinteni, miközben a történelmi település hangulata körülöleli a mindennapokat.
Ez a villa nemcsak épület, hanem lehetőség is: lehetőség arra, hogy a Balaton egyik legszebb pontján élhessünk, ahol a természet, a történelem és a modern élet összhangban találkozik.
Tihany csendje, egy ház a hegyen, ami minden luxust túlszárnyal (+ fotók)
Balatonalmádi ikonikus villája – klasszikus elegancia a tó felett (galéria+videó)