szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eladó Balaton-parti ingatlan

3 órája

Ezt látni kell: tópartra néző exkluzív villa eladó a Tihanyi Apátság közelében (+ galéria)

Címkék#Balaton#ház#tihanyi apátság#panoráma

Tihany szívében, a festői Balaton-parti település egyik legvarázslatosabb pontján áll egy különleges családi ház, amely már első pillantásra elvarázsolja a látogatót.

Titzl Vivien

Az eladó Balaton-parti ingatlan közvetlenül a híres Tihanyi Apátság szomszédságában található, így a környezet történelmi és kulturális értékei mindig szem előtt vannak, miközben a modern élet minden kényelmét nyújtja. A ház legkiemelkedőbb vonzereje talán a lenyűgöző panoráma, amely a Balaton egészére nyílik: a tó hullámai, a napsütötte partok és a távolban megbúvó dombok látványa minden nap különleges élménnyé teszi a mindennapokat.

Balaton-parti ingatlan Tihany szívében lenyűgöző panorámával
Balaton-parti ingatlan Tihany szívében lenyűgöző panorámával
Forrás: www.oc.hu

Balaton-parti ingatlan a panorámás kilátás szerelmeseinek

A villa háromszintes elrendezése gondosan átgondolt, a belső terek világosak és napfényesek, így a természetes fény minden szobát átjár. Az egyes szintek kialakítása lehetővé teszi, hogy minden lakótér maximálisan kihasználja a panorámát, miközben a praktikum és a kényelem is elsődleges szempont. A ház kertkapcsolata és tágas terasza ideális helyszínt kínál a szabadban töltött időhöz: itt pihenhet, olvashat vagy akár baráti összejöveteleket tarthat, miközben a tó látványa nyújt inspiráló hátteret. A gondosan kialakított medence nemcsak a kikapcsolódás, hanem a feltöltődés színtere is, a nyugodt környezet pedig az egész ingatlant exkluzív hangulattal tölti meg.

Tihany azonban nem csupán az Apátság miatt különleges. A település hangulata a történelmi épületek, a macskaköves utcák és a helyi kultúra harmóniájából fakad. A környék bőséges lehetőséget kínál a szabadidő aktív eltöltésére: a kirándulások során felfedezhetők a közeli tanösvények, a helyi gasztronómia ízei pedig minden ínyenc számára élményt jelentenek. Évszaktól függetlenül a tó környéke minden nap kínál valami szépséget: a tavaszi virágzást, a nyári napsütést, az őszi színek kavalkádját vagy a tél csendjét a hóval borított domboldalakon.

Balaton-parti ingatlan Tihany történelmi környezetében

Fotók: www.oc.hu

Az itt élők számára minden reggel új lehetőséget nyújt arra, hogy élvezzék a természet adta szépséget, a friss levegőt és a tó közelségét. A ház nem csupán lakóhely, hanem életstílus is: egy hely, ahol a nyugalom, a panoráma és a kulturális értékek harmonikusan találkoznak, és ahol minden nap egy új élményt tartogat. Tihanyban valóban különleges élmény felébredni, és a Balaton csodájára tekinteni, miközben a történelmi település hangulata körülöleli a mindennapokat.

Ez a villa nemcsak épület, hanem lehetőség is: lehetőség arra, hogy a Balaton egyik legszebb pontján élhessünk, ahol a természet, a történelem és a modern élet összhangban találkozik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu