A magyar tenger mítoszai

Kinizsi a Balaton partján – igaz történet vagy legendás mese?

A Kinizsihez kötődő történetek a Balaton turisztikai értékét is gazdagítják. A tihanyi apátság környékén gyakran mesélik a hordós anekdotát, míg a Balaton-felvidéki várakban a mai napig elevenen él a hagyománya.

Csizi Péter

A legismertebb anekdota szerint Kinizsi Pál, Mátyás király híres végvári hadvezére egy alkalommal a Balaton partján vendégeskedett a tihanyi apátnál. Az asztalhoz állítólag úgy érkezett, hogy a vállán cipelt egy teljes hordó bort, majd játékosan letette a vendégek elé. Ez a jelenet lett Kinizsi emberfeletti erejének egyik legismertebb jelképe. A történetet a környék több falujában is mesélték, és időnként a tihanyi apátság históriájához kapcsolták.

Kinizsi tánca a csatamezőn, nem a Balaton partján történt

A néphagyomány idővel a tó környékére is áthelyezte a legendát. A monda szerint Kinizsi egy nagy győzelem után a török holttestek fölött táncolt, két kezében egy-egy ellenséges katonát tartva. A Balaton környéki falvakban ezt a történetet úgy mesélték, mintha a vitéz a tó partján, a végvárak közelében mutatta volna be félelmetes erejét.

A végvárak védelme

A 15. században a Balaton környéke stratégiai fontosságú volt, hiszen a tó a török ellen is természetes akadályt jelentett. A hagyomány szerint Kinizsi Pál a tó körüli végvárak (pl. Csesznek, Vázsony, Somló környéke) védelmét is erősítette, és többször tartott hadgyakorlatot a part mentén. Bár a pontos történeti bizonyítékok hiányosak, a helyiek gyakran emlegették Kinizsit mint a Balaton védelmezőjét.

Halászlegenda a Balatonból

Egyes helyi mesék szerint Kinizsi egyszer a Balaton partján szállt meg katonáival, és a halászokkal együtt vetette ki a hálót. A balatoni legenda szerint olyan erővel húzta ki a kötelet, hogy a hálóban annyi hal akadt, amennyit napokig sem tudtak elfogyasztani. Innen ered az a szólás is, hogy „Kinizsi hálójába kerülni” – azaz biztos fogás.

 

 

