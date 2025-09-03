Megújult Balaton Plaza – Környezetbarát működés, hangulatos terek

Február végén írtunk arról, hogy megkezdték a Balaton Plaza teljes belső felújítását, és az ígéretekhez híven a nyár végére el is készültek. Most a Balaton Plaza a hivatalos honlapján számolt be arról, milyen változásokon estek át az épület belső terei.

A Balaton Plaza megújult belső terei letisztult, korszerű arculatot kaptak

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A megújult belső terek letisztult, korszerű arculatot kaptak: a régi burkolatokat és díszítéseket új, funkcionális elemek váltották fel. Az átriumokban a Balaton hullámait idéző különleges LED-világítás, a közösségi terek új padlóburkolata és a falak egyedi tapétái teszik különlegessé a plázát – írják az oldalon.

Megújult a Balaton Plaza

Az ételudvar teljesen új hangulatban várja a vendégeket: kényelmes bútorokkal, dísznövényekkel és egyedi tervezésű pihenőhelyekkel alakították ki, hogy a vásárlás mellett valódi közösségi élményt nyújtson. A parkoló is megszépült, újrafestett útburkolati jelekkel és kényelmi fejlesztésekkel.

A környezettudatosság központi szerepet kapott: a Plaza tetején működő naperőmű teljes mértékben a központ energiaellátását biztosítja, jelentősen csökkentve a környezeti terhelést. A jövőben további energetikai fejlesztések várhatók, hogy a Balaton Plaza fenntartható és környezetbarát működése még erősebb legyen.