Balaton szeptemberben – utószezoni vonatjáratok

A nyár már a múlté, de az élmények ősszel sem érnek véget. Szeptember 1. és 21. között a MÁV utószezoni menetrendje szerint továbbra is gyakran közlekednek a vonatok, így Budapestről és más nagyvárosokból könnyen eljuthatunk a Balatonhoz.

A MÁV utószezoni menetrendje lehetővé teszi a gyors és kényelmes utazást Budapestről a Balatonhoz.

Forrás: MÁV Zrt.

Vonattal könnyen elérhető Balaton

Az utószezonban is kiemelt figyelmet kap a kerékpárosok kiszolgálása, a déli parton pedig elérhetők az Utasellátó szolgáltatásai. A kedvezményes jegyeknek köszönhetően a vasúti utazás nemcsak kényelmes, hanem az autós közlekedésnél sokszor jóval kedvezőbb áron is lehetséges.

Így az utószezon tökéletes alkalom arra, hogy egy utolsó balatoni kirándulással zárjuk a szezont – akár vonattal, akár kerékpárral.

További információ a mavcsoport.hu-n