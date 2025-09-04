48 perce
Balaton szeptemberben – utószezoni vonatjáratok
Ősszel sem kell lemondani a tóparti kirándulásokról és élményekről. A MÁV utószezoni menetrendje lehetővé teszi, hogy Budapestről és más városokból könnyen eljussunk a Balatonhoz.
A nyár már a múlté, de az élmények ősszel sem érnek véget. Szeptember 1. és 21. között a MÁV utószezoni menetrendje szerint továbbra is gyakran közlekednek a vonatok, így Budapestről és más nagyvárosokból könnyen eljuthatunk a Balatonhoz.
Vonattal könnyen elérhető Balaton
Az utószezonban is kiemelt figyelmet kap a kerékpárosok kiszolgálása, a déli parton pedig elérhetők az Utasellátó szolgáltatásai. A kedvezményes jegyeknek köszönhetően a vasúti utazás nemcsak kényelmes, hanem az autós közlekedésnél sokszor jóval kedvezőbb áron is lehetséges.
Így az utószezon tökéletes alkalom arra, hogy egy utolsó balatoni kirándulással zárjuk a szezont – akár vonattal, akár kerékpárral.
További információ a mavcsoport.hu-n