Egy csopaki egyesület tiltakozik az új Vízparti Terv ellen (galéria)

Az Építési és Közlekedési Minisztérium augusztus végén tette közzé a Balaton vízparti területeinek hasznosítását szabályozó kormányrendeletet (BATÉK). Az új, egységes és minden eddiginél szigorúbb építési szabályozás célja a tó természeti értékeinek és ökológiai egyensúlyának hosszú távú megőrzése. A rendelet eredményeként a természetes partszakaszok hossza 102-ről 112 kilométerre nő, a sétányoké pedig 65-ről 95 kilométerre bővül, ami 50 százalékos növekedést jelent. Összességében mintegy 70 százalékkal több közhasználatú terület lesz elérhető, beleértve az önkormányzati strandokat és a gyalogosforgalom számára megnyitott parti sétányokat.

Az önkormányzat célja az volt, hogy a mind a négy kikötőjük előtt legyen kiépítve egy Balaton-parti sétány

Fotó: Ambrus Tibor

A terv megjelenését követően a Balatoni KaPoCS Egyesület „Maradjon a csopaki volt BAHART mólószár közhasználat elől el nem zárható parti sétány az új Vízparti Tervben is” címmel indított aláírásgyűjtést. A petíciót több mint 500 fő írta alá, ezt aztán elküldték az Építési és Közlekedési Minisztérium Építészeti Államtitkárságára. Az Építészfórumnak a CSPK elmondta, hogy a csopaki hajóállomás mólószárához vezető kijárat közhasználati besorolása kikerült a végleges tervből, noha ez a település egyik utolsó olyan parti sétánya, amely szabad

gyalogos kijárást és

kilátást biztosít a Balatonra.

A közlemény szerint a volt BAHART-hajóállomás területén található, a mólószárhoz vezető mintegy 80 méteres gyalogút, valamint a hozzá kapcsolódó 50 méteres partsáv 1969 óta Csopak egyetlen olyan, szabadon bejárható parti sétánya, amely nem nádas mellett halad, így zavartalan kilátást nyújt a Balatonra, a beépítésre nem szánt zöldparki területre és az Örkény István sétányra is.

Az egyesület hangsúlyozta: az érintett terület mindig közforgalmú hajóállomásként üzemelt, és a jelenlegi tulajdonos is ilyen státusszal vásárolta meg, a gyalogoskijárat fenntartási kötelezettségével együtt. Éppen ezért a közhasználati besorolás visszaállítása semmiféle jogsérelmet nem okozna.

Balatoni Vízparti Terv: Csopak polgármesterének véleménye

Ambrus Tibor lapunknak elmondta, hogy a Balatoni Vízparti Terv egy jó szándékkal készült és a Balaton pozitív jövőképét is tartalmazó rendelet. Azonban a Csopaki Önkormányzatnak több fontos javaslata nem került bele a Vízparti Terv végleges formájába – mondta a polgármester. A település hosszútávú céljait több esetben is akadályozza a rendelet. Már 2009-ben szerettek volna egy önkormányzati, közforgalmi hajóállomást, aminek az lett volna a célja, hogy ne a BAHART pár 10 métere, egy oldalra nyitott mólószára legyen a kikötőjük, hanem legyen egy sétányuk, ami a strandról folytatódott volna; de nem kapták meg a kikötő jelet. Szerettek volna egy vízpari közparkot is létrehozni, ami egyenlőre jelölés szinten jelent volna meg, és két-három testület után, ha szerettek volna csinálni egy szabad strandot, vagy egy mindenki által látogatható közparkot, akkor ennek meg lett volna a lehetősége. A polgármester sajnálatát fejezte ki, amiért a Procelero Vitorlás Iskola parti kikötési lehetőséget sem kapott, ami miatt a fejlesztési lehetőségek megszűntek.

A legnagyobb tanulság Ambrus Tibor szerint, hogy néhány csopaki civil szervezet is az önkormányzat elképzelési ellen foglalt állást és írt véleményt a Vízparti Terv ellen, úgy, hogy bele sem gondoltak, hogy ezzel a település jövőjében mekkora kárt okoznak.

A Balatoni KaPoCS Egyesület által indított petícióval azért nem ért egyet, mert egyrészt az önkormányzatnak nagyon sok tárgyalása volt a kikötő új tulajdonosával kapcsolatban. Az önkormányzatok abban az időben tiltakoztak a kikötő eladása ellen, de a CSPK akkor nem tiltakozott, mert az egyik vezetője meg akarta venni a kikötőt, azonban neki nem sikerült. Emiatt gondolja a polgármester, hogy személyes indíttatásból született az aláírásgyűjtés. A kikötő a híresztelésekkel ellentétben jelenleg is egy szabadon bejárható, közforgalmú sétányszakasz. Másrészt, az önkormányzat elképzelése az volt, hogy végig a part mentén legyen egy parti sétány, vagyis nem csak az említett kikötő előtt, hanem mind a négy kikötő előtt fusson végig a sétány. Ebben az esetben is érintett volt az egyesület tagja, vagyis az előttük lévő területen nem akarták a sétány létrehozását, csak máshol. Ambrus Tibor csak abban az esetben érezné relevánsnak az aláírásgyűjtést, ha lezárták volna a kikötőt a közforgalom elől.